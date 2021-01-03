قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن مغادرة الاتحاد الأوروبي فرصة للمملكة المتحدة لاستخدام الضرائب والإعانات لتشجيع الشركات على زيادة الإنفاق.

وأشار جونسون إلى أنه بالإضافة إلى التغيير التنظيمي، "يمكنك استخدام الأنظمة الضريبية والإعانات لدفع الاستثمار". وفقاً لما ذكره في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكانت مسألة قواعد مساعدات الدولة عقبة رئيسية أمام مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بموجب شروط الصفقة، يمكن لأي من الطرفين فرض تعريفات جمركية على الآخر إذا كان من الواضح أن الشركات يتم تقويضها بشكل غير عادل.

تعمل المملكة المتحدة الآن خارج الكتلة للمرة الأولى بعد نهاية الفترة الانتقالية. وأوضح جونسون أنه يريد استخدام الحكم الذاتي الجديد للمملكة المتحدة لتعزيز العلم، ورفع مستوى الاقتصادات المتعثرة في الأجزاء المحرومة من البلاد.

قال رئيس وزراء المملكة المتحدة، إنه على الرغم من مجموعة القواعد الجديدة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، لا يزال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نعمة للمصدرين. "هناك بعض البيروقراطية ونحاول إزالتها، وأوضح عندما سُئل عن الروتين الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير" لدينا فرصة هائلة لتوسيع آفاقنا، والتفكير عالميًا، والتفكير بشكل أكبر.