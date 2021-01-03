توقع المدير التنفيذي لشركة إنترماركت استراتيجي، أشرف العايدي، في مقابلة مع العربية، أن تواصل البيتكوين صعودها الصاروخي ومن المرجح أن يصل سعرها ما بين 45 إلى 50 ألف دولار، في حال سمح باستخدام بيتكون في شركة "باي بال" في أوروبا وبريطانيا.

ونوه بأن آخر جلسات العام الماضي يوم الخميس، شهد موجة جديدة هابطة للدولار على أثر توقع سياسات توسعية، وهذا عامل داعم لسعر البتكوين.

تستمر عملة "بيتكوين" المشفرة في كسر الأرقام القياسية لتتخطى حاجز 34 ألف دولار للمرة الأولى في تداولات اليوم الأحد، بعدما كسرت حاجز 30 ألف دولار الأمس فقط.

وارتفعت "بيتكوين" بنحو 8% في تداولات اليوم، بعد ارتفاعات بلغت 9% أمس وسط إغلاق جميع الأسواق الأخرى تقريبا خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى في عام 2021.

وارتفعت العملة الرقمية الأكبر والأكثر تداولا في العالم بأكثر من 300% خلال العام الماضي، كما سجلت ارتفاعا بـ 50% خلال شهر ديسمبر فقط عندما كسرت حاجز 20 ألف دولار للمرة الأولى.

وتخطى سعر بيتكوين مستوى 29 ألف دولار الخميس الماضي، إذ بلغت قيمة العملة الرقمية أربعة أمثالها تقريبا خلال عام الجائحة في ظل تزايد الاهتمام من كبار المستثمرين وصغارهم على حد السواء.

ووفق تداولات الخميس، فقد لامست العملة المشفرة الأكثر رواجا في العالم مستوى 29 ألفا و300 دولار قبل أن تنزل 0.67% إلى 28774.36 دولار، ثم عادت للارتفاع مجددا يوم أمس السبت.

وبحسب أحدث الأسعار قبل التداول، كسبت بيتكوين 50% منذ أن كسرت حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى في 16 ديسمبر كانون الأول الماضي.