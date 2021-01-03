فشلت شركة تسلا في تحقيق هدف رئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، لتسليم 500 ألف سيارة في عام 2020، بفارق 50 سيارة فقط.

وقالت تسلا: إن الحصيلة النهائية قد تختلف بنسبة تصل إلى 0.5%، لذلك من الممكن أن تتفوق على رقم 500 ألف بحلول الوقت الذي تكشف فيه عن الأرقام النهائية في نتائجها للعام بأكمله، المقرر إصدارها في نهاية شهر يناير.

ويمثل الرقم انتعاشًا ملحوظًا لشركة تسلا، وذلك بالنظر إلى تأثير جائحة فيروس كورونا في عملياتها خلال النصف الأول من العام، حيث أغلقت الشركة مصنعها الجديد في الصين وكذلك مصنع سياراتها في كاليفورنيا لعدة أسابيع مع انتشار فيروس كورونا.

وأكد ماسك أن تسلا ستظل قادرة على الوصول إلى هدفه، وخاصة بعد أن أطلقت Model Y قبل الموعد المحدد في شهر مارس.

وسلمت تسلا 88,400 سيارة في الربع الأول و90,650 سيارة في الربع الثاني، وقالت تسلا في شهر أكتوبر: إنها سلمت 139,300 سيارة خلال الربع الثالث، كما حققت أرباحاً للربع الخامس على التوالي في الربع الثالث.

ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 700% خلال العام الماضي مما جعلها شركة السيارات الأعلى قيمة في العالم.

وحث ماسك عمال تسلا في الأسبوع الماضي على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الهدف، وكتب: هذا معلم كبير، ويجب أن نجتمع جميعنا حول الشركة لتحقيق هذا الإنجاز الذي وصفه النقاد بأنه مستحيل.

أنتجت تسلا 509,747 سيارة خلال العام الماضي مع تسليم 499,550 سيارة، ويعني ذلك أن الشركة باعت نحو 130 ألف سيارة أكثر مما فعلت في عام 2019.

وتوقع ماسك ذات مرة أن تسلا ستقدم مليون سيارة في عام 2020، لكنه تراجع لاحقًا عن هذا الرقم بعد أن واجهت الشركة مشكلة في زيادة إنتاج سيارتها الكهربائية Model 3.