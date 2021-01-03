نمت ثروة مليارديرات العالم بقوة خلال عام 2020 رغم جائحة كورونا في ظل مرونة أصحاب الثروات من التعامل مع المتغيرات، وكانت شركات التكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية والسيارات الكهربائية في المقدمة من حيث الاستفادة سواء من الوباء أو التوجه العالمي لخفض الانبعاث الكربوني.

كان إيلون ماسك الأوفر حظاً بين المليارديرات من حيث ارتفاع قيمة الثروة حيث قاد ارتفاع أسهم شركة تسلا بنحو 700% خلال عام 2020 رئيسها التنفيذي لاحتلال المرتبة الثانية بين قائمة أثرياء العالم مع ثروة تقدر بنحو 170 مليار دولار، إلا أنه من حيث معدل نمو الثروة فإن الترتيب يبدو مختلفاً نسبياً.

ويليام لي

صعدت ثروة الملياردير ويليام لي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نيو، الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، بنسبة 1179% ليدخل قائمة الـ 500 الأكثر ثراء حول العالم مع ثروة تقدر بـ 7.52 مليار دولار، في المرتبة 324، حيث استفادت الشركة من الصعود الصاروخي للشركات المرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية خلال العام الماضي.

تشونغ تشانشان

أضاف، الملياردير الصيني، تشونغ تشانشان، أكثر من 71 مليار دولار إلى ثروته خلال عام 2020 ليصبح أثرى رجل في آسيا، متفوقاً على الملياردير الهندي موكيش أمباني، في سباق اللحظات الأخيرة من عام 2020، حيث يمتلك تشونغ شركة نونغفو سبرينغ، وهي شركة مياه معبأة في زجاجات، كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة بكين إنتاي للصيدلة البيولوجية، والتي تعمل على تطوير لقاح لفيروس كورونا.

تبلغ ثروة تشونغ 78.2 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، كما يحتل المرتبة 11 عالمياً.

إيلون ماسك

مع صعود أسهم شركة تسلا بأكثر من 700% خلال عام 2020، خاصةً خلال الفترة التي أعقبت الإعلان عن ضم الشركة إلى مؤشر “S&P500”، ارتفعت قيمة ثروة "إيلون ماسك"، إلى 170 مليار دولار محتلاً المرتبة الثانية عالمياً، بعد نمو ثروته بنحو 142 مليار دولار خلال عام 2020 وحده.

بات ماسك، أكثر مليارديرات العالم جدلاً، مع قدرته على تحويل ما كان خيالاً عالمياً إلى واقع، بخلاف "تسلا" شركة السيارات الأعلى قيمة في العالم، لدى ماسك شركة "سبيس إكس"، والتي تستهدف إنشاء نظام للإنترنت باستخدام الأقمار الاصطناعية، وشركة أخرى لزرع شريحة في العقل البشري تقوم بتحليل المواد الكيميائية وتحسين القدرات البشرية.

فورست لي

فورست لي هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سي المحدودة، أكبر شركة إنترنت في جنوب شرق آسيا. قدمت منصة ألعاب Garena التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها ألعاب مثل فري فاير، ورابطة الأساطير، وساحة الشجاعة، وفيفا أون لاين 3. كما أنها تدير موقع التجارة الإلكتروني Shopee وخدمة الدفع عبر الإنترنت SeaMoney.

صعدت ثروة لي البالغ من العمر 42 عاماً، بنسبة 487.7% خلال عام 2020، لتصل إلى 10.9 مليار دولار بعد إضافة 9 مليارات دولار خلال عام الوباء ليحتل المرتبة 188 عالمياً.

هي شياوبينغ

شياوبينغ، هو المؤسس ورئيس مجلس إدارة XPeng Motors، لصناعة السيارات الكهربائية. وتبيع الشركة التي تتخذ من قوانغتشو مقرا لها نماذج بما في ذلك سيارة سيدان وسيارة رياضية إلى سوق السيارات في الصين. وبلغت إيراداتها 2.3 مليار يوان (336 مليون دولار) في عام 2019.

مع بدء التداول على أسهم شركته في بورصة نيويورك في أغسطس الماضي، صعدت الأسهم بقوة في ظل الطفرة التي سببتها شركة "تسلا" لتنمو ثروة شياوبينغ، بنسبة 468% مضيفاً 6.15 مليار دولار إلى ثروته، التي وصلت إلى 7.47 مليار دولار ليحتل المرتبة 325 عالمياً.