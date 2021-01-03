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في 2020.. أسهم 20 شركة مدرجة بالسعودية ترتفع 100%

سوق السعودية

في 2020.. أسهم 20 شركة مدرجة بالسعودية ترتفع 100%

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، ثامر السعيد، إن مؤشر السوق السعودي السوق السعودية استبق قراءة التعافي الاقتصادي، وذلك في الربع الثالث من 2020.

وأضاف في حديثه مع العربية أن مؤشر السوق السعودي ارتفع 4% خلال عام 2020، لكنه منذ شهر مارس الماضي إلى نهاية العام ارتفع 45%، كما أن أسهم 20 شركة مدرجة جاوز ارتفاعها 100%.

وتابع: "عام 2020 كان ممتازة لسوق المال.. لم يخرج أحد من السوق المالية السعودية بأداء غير مرضي".

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ويرى أن التحدي الأكبر أمام صعود السوق خلال الفترة المقبلة، وهو أن ارتفاع السوق السعودي خلال علام الماضي يماثل تأثير حجم تعافي الاقتصاد السعودي.

وعلى صعيد آخر، أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 7 متداولين وفرضت عليهم غراماتٍ وتعويضات عن المكاسب غير المشروعة يصلُ مجموعُها إلى نحو 3.3 مليون ريال.

وأوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن المتداولينَ السبعة أدينوا بمخالفة نظام السوق المالية بعد تقديم الدعوى من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية.

وقال ثامر إن هذا الأمر قد يكون أحد أسباب تراجع التداولات في السوق، وسط تشكك من متداولين بشأن تجاوز تداولاتهم في السوق حدود القانون.

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