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سعر بيتكوين يواصل ارتفاعاته القياسية.. اخترق حاجز 34 ألف دولار

عملات مشفرة

سعر بيتكوين يواصل ارتفاعاته القياسية.. اخترق حاجز 34 ألف دولار

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دبي - العربية.نت

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تستمر عملة "بيتكوين" المشفرة في كسر الأرقام القياسية لتتخطى حاجز 34 ألف دولار للمرة الأولى في تداولات اليوم الأحد، بعدما كسرت حاجز 30 ألف دولار الأمس فقط.

وارتفعت "بيتكوين" بنحو 8% في تداولات اليوم، بعد ارتفاعات بلغت 9% أمس وسط إغلاق جميع الأسواق الأخرى تقريبا خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى في عام 2021.

وارتفعت العملة الرقمية الأكبر والأكثر تداولا في العالم بأكثر من 300% خلال العام الماضي، كما سجلت ارتفاعا بـ 50% خلال شهر ديسمبر فقط عندما كسرت حاجز 20 ألف دولار للمرة الأولى.

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وتخطى سعر بيتكوين مستوى 29 ألف دولار الخميس الماضي، إذ بلغت قيمة العملة الرقمية أربعة أمثالها تقريبا خلال عام الجائحة في ظل تزايد الاهتمام من كبار المستثمرين وصغارهم على حد السواء.

ووفق تداولات الخميس، فقد لامست العملة المشفرة الأكثر رواجا في العالم مستوى 29 ألفا و300 دولار قبل أن تنزل 0.67% إلى 28774.36 دولار، ثم عادت للارتفاع مجددا يوم أمس السبت.

وبحسب أحدث الأسعار قبل التداول، كسبت بيتكوين 50% منذ أن كسرت حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى في 16 ديسمبر كانون الأول الماضي.

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