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هيرميس للعربية: عودة نشاط الاندماج والاستحواذ للمستويات الطبيعية في 2021 

مصطفى جاد
الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في المجموعة المالية هيرميس مصطفى جاد
شركات

هيرميس للعربية: عودة نشاط الاندماج والاستحواذ للمستويات الطبيعية في 2021 

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دبي - العربية.نت

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توقع الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في المجموعة المالية هيرميس، مصطفى جاد، عودة نشاط الاندماجات والاستحواذ إلى المستويات الطبيعية العام الجاري.

وقال في مقابلة مع قناة العربية: "متفائلون بـ 2021، نتوقع عودة (نشاط الاندماج والاستحواذ) إلى المستويات الطبيعية في النصف الأول من العام الجاري أو النصف الثاني".

وأضاف أن نشاط سوق الاستحواذ والاندماج سيسبق نشاط سوق الاكتتابات، لأن المستثمر في سوق الاندماجات والاستحواذ طويل المدى، فيما يهتم المستثمر في الاكتتابات بالتأثيرات قصيرة المدى.

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وفيما يتعلق بقيام هيرمس بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري بالفحص النافي للجهالة لبنك الاستثمار العربي، قال جاد "نأمل (الانتهاء من الفحص) في الربع الأول من هذا العام".

وتراجع عدد صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط ومصر بنسبة 9% في العام الماضي بتأثير من جائحة كورونا ليصل إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

وبحسب تقرير لمزود البيانات "ريفينتيف" بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة التي تتضمن مشاركات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من خمسين مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي.

وتوقع محللون أن ترتفع قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط ومصر في العام الحالي في القطاع العقاري والخدمات الصحية، بالإضافة إلى اندماجات في القطاع المالي.

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