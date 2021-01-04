وافقت شركة يارا النرويجية على بيع كامل حصتها في شركة الأسمدة النرويجية الليبية LIFECO إلى هيئة الاستثمار الليبية، والمؤسسة الوطنية للنفط.

الصفقة سارية بتاريخ 31 ديسمبر 2020. وتشمل جميع حصة يارا في الشركة، إضافة إلى الحقوق الاقتصادية والالتزامات والمسؤوليات.

امتلكت يارا 50% من LIFECO، بينما امتلكت المؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الاستثمار 25%، لكل منهما. ولم تكشف الشركة النرويجية عن قيمة الصفقة لكنها قالت إنها لا تنسب حصتها إلى أي قيمة.

وعلى هذا النحو، تتوقع يارا أن تحجز "مكاسب طفيفة قبل الضريبة" في نتائج الربع الرابع، وفقاً لما ذكره موقع "Energy Voice"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، بعد الاتفاق، إنها ستمتلك 75% من أسهم ليفكو بينما تستمر هيئة الاستثمار الليبية في امتلاك 25%.

وقالت شركة النفط الليبية، إن الصفقة شهدت جميع منشآت اليوريا والأمونيا المملوكة للدولة الليبية. وأشادت المؤسسة الوطنية للنفط بمؤسسة يارا لإتمامها الصفقة بأسلوب تعاوني حافظ على العلاقة الطيبة بين الشركتين.

وتسمح الصفقة للشركات الليبية بإعادة تشغيل المصانع وإجراء الصيانة الأساسية، مع دفع رواتب الموظفين أيضًا.

تلقت يارا انخفاضًا بقيمة 893 مليون كرونة (105 ملايين دولار) على مصالحها الليبية في عام 2015 مع تدهور الوضع الأمني.

استمرت المحطات في العمل ولكن مع وجود صعوبات، بسبب نقص الغاز والتحديات المتعلقة بجلب مقاولين أجانب إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

"ليفيكو"، تمتلك وتدير مصنعين لليوريا بقدرة 850 ألف طن سنوياً، واثنين للأمونيا بقدرة 120 ألف طن سنوياً، وتصدر 90% من الإنتاج.