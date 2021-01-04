تطلق الحكومة المصرية، اليوم، البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. وقالت مصادر حكومية لصحيفة "البورصة" إنه سيجري تسجيل طلبات الراغبين في المشاركة في مشروع إحلال المركبات للعمل بنظام الوقود المزدوج، على هامش معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، الذي سيعقد من اليوم الاثنين حتى الأربعاء تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأضافت المصادر أن عدداً من الشركات سوف يشارك بهذا المشروع القومي للإحلال تضم شركات الأمل وجنرال موتورز ومجموعة غبور عبر شركتين تابعتين لها، إضافة إلى شركة نيسان وتويوتا على أن يجرى عرض منتجاتها بالمعرض اليوم. ويصل عدد الشركات المشاركة في المعرض نحو 35 شركة، و9 بنوك.

وأوضحت المصادر أن وزارة المالية رصدت 12 ألف جنيه لإحلال التاكسي و20 ألف جنيه لإحلال الميكروباصات، مقابل التخريد. وذكرت أن الجمارك وضريبة القيمة المضافة سوف تخصم من قيمة السيارة.

ومن المنتظر أن يشهد المعرض الإعلان عن مبادرة تمويلية بأسعار فائدة ميسرة ومدعومة من قبل البنك المركزي لأصحاب السيارات الراغبين في التحول إلى نظام الوقود المزدوج. وسيتم اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة كحد أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج، كما سيتم إعفاء الأفراد المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات من نسبة القروض الممنوحة للأفراد للأغراض الاستهلاكية إلى دخلهم الشهري.

ومن المنتظر أن تلعب شركة ضمان مخاطر الائتمان دوراً في العملية لتوفير الضمانات المطلوبة للبنوك بناء على قيام البنك المركزي بإصدار تعهد لها بقيمة التمويلات، وسيقوم البنك المركزي بتعويض البنوك عن فرق الفائدة الميسرة.

وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية للإعلان عن منافذ بيع السيارات التي تلتزم بالمواصفات الفنية الإلزامية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، والخطوات التنفيذية التي يجب اتخاذها لإدراج التمويل ضمن المبادرة بمجرد الانتهاء من الخطوات التنسيقية مع جميع الأطراف.