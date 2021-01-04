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وزير البترول المصري للعربية: خطة لتحويل وإحلال 400 ألف سيارة للعمل بالغاز

اقتصاد مصر

وزير البترول المصري للعربية: خطة لتحويل وإحلال 400 ألف سيارة للعمل بالغاز

خلال 3 سنوات

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دبي - العربية.نت

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قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إن لدى بلاده خطة لتحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز، بجانب إحلال 250 ألف سيارة خلال ثلاث سنوات، بإجمالي 400 ألف سيارة.

وأضاف في تصريحات للعربية أنه بالتوازي مع تلك الخطة يوجد خطة لزيادة محطات تزويد المركبات بالغاز من 210 محطات حاليا إلى 700 محطة خلال عام.

وتابع: "حتى لا يوجد فراغ لدينا خطة طموحة لعمل محطات جديدة، وإضافة خدمة التزويد بالغاز في محطات الوقود القائمة".

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وقالت مصادر، في تصريحات اليوم، إن عدداً من الشركات سوف يشارك بمشروع إحلال السيارات تضم شركات الأمل وجنرال موتورز ومجموعة غبور عبر شركتين تابعتين لها، إضافة إلى شركة نيسان وتويوتا على أن يجرى عرض منتجاتها بالمعرض اليوم. ويصل عدد الشركات المشاركة في المعرض نحو 35 شركة، و9 بنوك.

وأوضحت المصادر أن وزارة المالية رصدت 12 ألف جنيه لإحلال التاكسي و20 ألف جنيه لإحلال الميكروباصات، مقابل التخريد. وذكرت أن الجمارك وضريبة القيمة المضافة سوف تخصم من قيمة السيارة.

وعلى صعيد آخر، أوضح الملا أن الوزارة انتهت من 12 اتفاقية بترولية، وجرى مراجعتهم من مجلس الدولة ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وصدر بها قوانين.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات بحث واستكشاف في غرب منطقة البحر المتوسط باستثمارات قيمتها مليار دولار.

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