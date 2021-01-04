أنهت أسهم الدول النامية عام 2020 عند أعلى مستوى لها في 13 عاماً، بينما اقتربت العملات من الرقم القياسي المسجل في 2018. شهدت سندات العملة المحلية أفضل ربع لها منذ أكثر من عقد، حيث كان المستثمرون يحدقون بأكثر من 17 تريليون دولار من الديون ذات العوائد السلبية في جميع أنحاء العالم.

وقد تواجه الأسواق رياحًا معاكسة بعد أن قالت بورصة نيويورك إنها ستشطب أكبر ثلاث شركات اتصالات في الصين للامتثال لأمر تنفيذي أميركي. قد تكون شركات النفط الصينية الكبرى، بما في ذلك CNOOC هي التالية لإلغاء إدراجها في الولايات المتحدة.

مؤشر القوة النسبية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة أعلى من 70، مما يشير إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء. متوسط العائد على الدين بالعملة المحلية أعلى بنحو 20 نقطة أساس من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 3.46% تم الوصول إليه في مايو. وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

معظم المستثمرين واثقون من أن الارتفاع يجب أن يستمر. ستسجل اقتصادات الأسواق الناشئة متوسط معدل نمو في الربع الأخير يبلغ 2.2%، وفقًا لمسح أجرته بلومبيرغ، على الرغم من أن الكثيرين يرون أن فعالية برامج التلقيح هي المحرك الرئيسي للمشاعر. من المقرر أن يقدم تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي يوم الثلاثاء المزيد من القرائن على وتيرة التعافي.

وقال، المحلل الاستراتيجي في مجموعة ING ، تريو فام: "الأسواق تتطلع بشكل طبيعي إلى الأمام، لذلك شهدنا انتعاشًا قويًا على الرغم من الشتاء المظلم مع استمرار القيود في العديد من البلدان".

ما الذي يجب متابعته؟

من بين عدد كبير من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها هذا الأسبوع، سيكون معدل التضخم في نهاية العام في تركيا في بؤرة التركيز حيث يبحث المستثمرون عن أدلة حول ما إذا كان عودة رئيس البنك المركزي الجديد إلى العقيدة النقدية سيبقى أم لا.

معدل التضخم المتوقع أن يبلغ 14.2% في تركيا لن يدع مجالاً للمحافظ ناجي أغبال سوى الاستمرار في سياسة التشديد الائتماني خلال عام 2021.

فيما قد تعكس بيانات التضخم الأولية في بولندا، لشهر ديسمبر تباطؤا، وقال المحافظ آدم غلابينسكي، إن البنك المركزي في البلاد يحلل تأثير التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة التي يمكن أن تحدث في الربع الأول من عام 2021.

فيما تشير التوقعات أن تظهر أسعار المستهلك في أوكرانيا، وكولومبيا لشهر ديسمبر، قراءة أعلى.

كما سيتم إصدار بيانات التضخم لشهر ديسمبر في معظم أنحاء آسيا هذا الأسبوع.

من المتوقع أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين في إندونيسيا أقل من النطاق المستهدف للبنك المركزي بنسبة 2% إلى 6% للشهر السابع، فيما يتوقع أن تسجل تايلاند الشهر العاشر من الانكماش يوم الثلاثاء.

من المفترض أن يثبت مؤشر أسعار المستهلكين في تايوان حوالي 0.1% على أساس سنوي من حيث الأرقام المقرر صدورها يوم الخميس.

إصدارات PMI

من المتوقع أن يُظهر مؤشر مديري المشتريات الخدمي في Caixin في الصين زيادة طفيفة عند نشره يوم الأربعاء.

وكان اليوان أقوى عملة في آسيا بعد وون كوريا الجنوبية في النصف الثاني من العام. على الرغم من توقف ارتفاع العملة عند حوالي 6.50 للدولار في الشهرين الماضيين، فقد يشهد يناير استئناف المكاسب.

ومن المقرر صدور مؤشرات مديري المشتريات الخدمي في الهند يوم الأربعاء.

وكانت الروبية واحدة من أسوأ العملات الإقليمية أداءً في النصف الثاني، على الرغم من أنها لا تزال ترتفع بنحو 3%.

وستعلن الأسواق بما في ذلك كوريا الجنوبية وتايوان وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند عن مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية من ماركيت لشهر ديسمبر يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يتراجع مسح Caixin الصيني للتصنيع - المقرر أيضًا يوم الاثنين - وفقًا لمسح أجرته بلومبرغ لخبراء الاقتصاد.