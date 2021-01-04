  • مباشر
اللغة

مساهمو بيجو يوافقون على الاندماج مع فيات

بيجو
مجموعة بي إس أيه
اندماج

مساهمو بيجو يوافقون على الاندماج مع فيات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقع مساهمو مجموعة PSA المنتجة لسيارات بيجو وسيتروين، على الاندماج مع شركة فيات كرايسلر، بعد عامين من المناقشات.

وخلال اجتماع عقد يوم الاثنين، وافق المستثمرون في الشركة الفرنسية على الاندماج لتشكيل شركة ستيلنتيس، كرابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، حيث يستعد مساهمو شركة فيات كرايسلر للقيام بنفس الشيء في وقت لاحق من اليوم، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كانت العقبات التي تغلب عليها الاثنان للوصول إلى هذه النقطة وفيرة وبالغة، حتى إن شركة فيات تمكنت من إصلاح الأمور بعد محاولة قصيرة الأمد للانضمام إلى شركة رينو.

فيات كرايسلر والمديرون التنفيذيون في بيجو، يعتقدون أن الصفقة سوف تعزز العائدات مع حجم أقرب تشبه فولكس واغن، وتويوتا موتور، ولديهم موارد أكبر للتنافس مع الشركات الناشئة في صناعة السيارات الكهربائية.

ارتفعت أسهم بيجو وفيات كرايسلر بنسبة تصل إلى 2.6% و2.2% على التوالي، في التعاملات في باريس وميلانو، مما أعطى الشركتين قيمة سوقية مجمعة تبلغ حوالي 44 مليار يورو (54 مليار دولار).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مشهد مشهد "مرضى العناية" هز مصر.. صاحبة الصورة تروي ما حدث
نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان

الأكثر قراءة

"كل اللي في العناية مات".. مشهد مؤلم لضحايا كورونا بمصر
هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية
ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة
فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني
فيديو لمصري قتل زوجته في الشارع.. وجلس يدخن بجوار الجثة فيديو لمصري قتل زوجته في الشارع.. وجلس يدخن بجوار الجثة
بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً

قبل أن تذهب

ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟
ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟

اكتشف المزيد