وقع مساهمو مجموعة PSA المنتجة لسيارات بيجو وسيتروين، على الاندماج مع شركة فيات كرايسلر، بعد عامين من المناقشات.

وخلال اجتماع عقد يوم الاثنين، وافق المستثمرون في الشركة الفرنسية على الاندماج لتشكيل شركة ستيلنتيس، كرابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، حيث يستعد مساهمو شركة فيات كرايسلر للقيام بنفس الشيء في وقت لاحق من اليوم، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كانت العقبات التي تغلب عليها الاثنان للوصول إلى هذه النقطة وفيرة وبالغة، حتى إن شركة فيات تمكنت من إصلاح الأمور بعد محاولة قصيرة الأمد للانضمام إلى شركة رينو.

فيات كرايسلر والمديرون التنفيذيون في بيجو، يعتقدون أن الصفقة سوف تعزز العائدات مع حجم أقرب تشبه فولكس واغن، وتويوتا موتور، ولديهم موارد أكبر للتنافس مع الشركات الناشئة في صناعة السيارات الكهربائية.

ارتفعت أسهم بيجو وفيات كرايسلر بنسبة تصل إلى 2.6% و2.2% على التوالي، في التعاملات في باريس وميلانو، مما أعطى الشركتين قيمة سوقية مجمعة تبلغ حوالي 44 مليار يورو (54 مليار دولار).