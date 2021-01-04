رسم تقرير حديث، عدة سيناريوهات لمستقبل العملات الرقمية خلال العام 2021، أهمها أن تسجل "بيتكوين" قفزة قياسية تصل خلالها إلى مستوى 100 ألف دولار.

وأشارت الجمعية الروسية للاقتصاد المشفر والذكاء الاصطناعي وبلوكتشين، إلى أن المعطيات القائمة حتى الآن تشير إلى أن عملة "بيتكوين" سوف ترتفع إلى مستويات تاريخية وغير مسبوقة لتتراوح أسعارها خلال الربع الثالث من العام الحالي ما بين 65 و75 ألف دولار. فيما يرى صندوق استثمار العملات المشفرة، أن العام الحالي سيشهد تسجيل "بيتكوين" مستوى الـ 100 ألف دولار.

وفق موقع "كوين ماركت كاب"، وفيما سجلت "بيتكوين" ارتفاعاً بنسبة 2.6% خلال الساعات الماضية، لكنها قفزت خلال الأسبوع الأخير بنسبة 23.11% لتسجل في تعاملات صباح اليوم الاثنين مستوى 33459 دولارا نزولاً من مستوى يقترب من الـ 35 ألف دولار في تعاملات أمس. فيما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 619.3 مليار دولار.

وسجلت عملة "إيثريوم" زيادة بنسبة 24% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بينما ارتفعت بنسبة 38% خلال آخر 7 أيام من التداول، لتسجل مستوى 964 دولارا في تعاملات صباح اليوم. فيما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 111.8 مليار دولار.

وبمكاسب طفيفة بلغت نسبتها 2% ارتفعت عملة "تيزر" التي حلت في المركز الثالث بقائمة أكبر العملات الرقمية المشفرة، لكنها سجلت خسائر خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 0.15% لتسجل نحو 1.02 دولار في تعاملات صباح اليوم. فيما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 21.3 مليار دولار.

وتمكنت عملة "ليتكوين" من سحب البساط من عملة "إكس ريبل" لتحل "ليتكوين" في المركز الرابع بمكاسب بلغت نسبتها 14.8% خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما سجلت ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 23.4% لتصل إلى مستوى 157 دولار في تعاملات صباح اليوم الاثنين. فيما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 10.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وارتفعت عملة "إكس ريبل" بنسبة 6.6% خلال الساعات الماضية، بينما سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 17.6% لتصل في تعاملات صباح اليوم إلى مستوى 0.235 دولار. بينما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية لتسجل نحو 10.5 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.