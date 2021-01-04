أعلنت شركات السيارات الكهربائية الناشئة في الصين "نيو"، و "لي أوتو"، و"Xpeng" في الأيام القليلة الماضية عن ارتفاعات كبيرة في عمليات التسليم خلال عام 2020.

ونمت مبيعات السيارات الكهربائية النقية من يناير إلى نوفمبر بنسبة 4.4% مقارنة بالعام الماضي، مقابل انخفاض بنسبة 7.6% في إجمالي مبيعات سيارات الركاب خلال نفس الوقت، وفقًا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

ارتفعت أسهم الشركات الصينية الثلاث الناشئة، وجميعها مدرجة في نيويورك، وكانت نيو واحدة من أفضل الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة في عام 2020 حيث حققت مكاسب تزيد على 1100%. وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ورغم مكاسب الأسهم التي تفوقت على تسلا، إلا أن الشركات الثلاث مجتمعة باعت خُمس ما باعته "تسلا" خلال العام الماضي.

تضاعف مبيعات "نيو"

قالت شركة NIO، إن عمليات التسليم زادت بأكثر من الضعف خلال عام 2020 عما كانت عليه قبل عام لتصل إلى 43،728 مركبة.

تم تأسيس الشركة في سبتمبر 2018، لكنها واجهت صعوبات مالية بعد عام، إلا أنه حصلت على تمويل بقيمة مليار دولار من المستثمرين المدعومين من الدولة، وتسعى الشركة لاستئناف خطط التوسع الدولية في النصف الثاني من عام 2021، بدءاً من أوروبا.

لي السيارات

أعلنت شركة لي أوتو الصينية الاخرى الناشئة يوم الجمعة عن تسليم 32،624 سيارة العام الماضي بعد حوالي 12 شهرا فقط من تسليمها أول سياراتها للعملاء.

وذكرت شركة صناعة السيارات أن عمليات تسليم أول طراز للشركة وهو "لي وان SUV" وصلت إلى رقم قياسي شهري بلغ 6126 في ديسمبر.

ارتفعت الأسهم بنسبة 150% منذ الطرح العام الأولي لبدء التشغيل في بورصة ناسداك في يوليو.

إكسبنغ

أعلنت شركة إكسبنغ يوم الاثنين أنها سلمت 27,041 مركبة في عام 2020، أي أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي. وسلمت الشركة 5700 سيارة كهربائية في ديسمبر/كانون الأول للشهر الثاني على التوالي من المكاسب.

وشكلت سيارة سيدان بي 7 الجديدة التي بدأت عمليات التسليم الجماعي في أواخر يونيو أكثر من نصف الإجمالي العام.

ارتفعت الأسهم أكثر من 185% منذ الطرح العام الأولي في بورصة نيويورك في أغسطس.

تسلا تطلق نموذجًا جديدًا من صنع الصين

وقالت، تسلا يوم السبت إنها سلمت 499,550 سيارة العام الماضي، بأقل من 50 سيارة عن مستهدفها للعام 2020.

ومع ذلك، سجلت شركة إيلون ماسك لصناعة السيارات رقمًا قياسيًا فصلياً جديداً مع تسليم 180,570 سيارة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وقالت تسلا يوم الجمعة إن عمليات التسليم لنموذجها "موديل Y" ستبدأ بسعر 339,900 يوان تعادل 52.69 دولار، وهو أقل بنسبة 30% من التكلفة المعلنة في البداية والبالغة 488,000 يوان (75.6 ألف دولار).