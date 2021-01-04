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مورّد لهواتف "آيفون" يبحث الاستثمار في شركة للسيارات الكهربائية

فوكسكون
شركة فوكسكون تكنولوجي
تكنولوجيا

مورّد لهواتف "آيفون" يبحث الاستثمار في شركة للسيارات الكهربائية

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دبي - العربية.نت

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تجري مجموعة فوكسكون Foxconn Technology، الموردة لشركة "أبل" محادثات للاستثمار في شركة بيتون Byton الصينية الناشئة للسيارات الكهربائية.

وتخطط شركة فوكسكون، لاستثمار 200 مليون دولار عبر ذراعها الرئيسية Hon Hai Precision Industry ، لمساعدة شركة "بيتون" في الوصول لمرحلة الإنتاج الضخم بحلول الربع الأول من عام 2022، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ستمثل الصفقة شريان حياة لشركة "بيتون"، التي تكافح من أجل إنتاج أول سيارة لها بعد أن كشفت عن سيارتها النموذجية M-Byte منذ عدة سنوات.

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تضخ شركات التكنولوجيا الأموال بشكل متزايد في تطوير سيارات الجيل المقبل، بما في ذلك السيارات الكهربائية بالكامل والتقنيات الذكية التي تتوافق معها مثل القيادة الذاتية وأنظمة الاتصال من سيارة إلى سيارة.

تعد "فوكسكون" الشريك الأكثر أهمية في الإنتاج لشركة "أبل"، والتي تدرس هي الأخرى تطوير سيارة ذاتية القيادة خاصة بها. حيث تمثل إيرادات فوكسكون من مبيعاتها لشركة "أبل" 50% من إجمالي إيراداتها.

مزود تسلا

في أوائل عام 2020، أعلنت شركة هون هاي Hon Hai عن خطة لمشروع مشترك مع شركة "فيات كرايسلر" لتطوير وصنع سيارات كهربائية في الصين، على الرغم من أنها لن تشارك في أي تجميع بحد ذاته.

كما كشفت النقاب في أكتوبر، عن أول هيكل للسيارة الكهربائية، بالإضافة إلى منصة برمجية مفتوحة تهدف إلى مساعدة صانعي السيارات الكهربائية في تقديم النماذج إلى السوق بشكل أسرع.

فيما تقوم مجموعة Foxconn بتوريد قطع غيار لشركات صناعة السيارات الكبرى الأخرى بما في ذلك "تسلا".

ومرت "بيتون"، وهي إحدى الشركات الناشئة الصينية البارزة في مجال السيارات الكهربائية، بعام صعب، حيث علقت جميع العمليات المحلية منذ شهر يوليو الماضي.

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