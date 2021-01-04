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سامسونغ تكشف عن هواتف غالاكسي S21 في هذا الموعد

سامسونغ s21
هاتف سامسونغ غالاكسي S21 الجديد
سامسونج

سامسونغ تكشف عن هواتف غالاكسي S21 في هذا الموعد

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دبي - العربية.نت

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من المقرر أن تطلق شركة سامسونغ تشكيلة هواتفها الرائدة الجديدة غالاكسي S21 في 14 يناير، بعدما أكدت الشركة الشائعات السابقة حول موعد الكشف عن السلسلة الجديدة.

ويبدأ حدث Unpacked بعد عشرة أيام، وقالت الشركة في بيان إن تكنولوجيا الهاتف المحمول احتلت على مدار العام الماضي مركز الصدارة في الحياة اليومية حيث يعمل الناس عن بُعد ويقضون وقتا أطول في المنزل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعلن الشركة عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة في هذا الحدث، خلفاء تشكيلة Galaxy S20 للعام الماضي.

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وتشمل التشكيلة Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus المتطابقان، بحيث من المتوقع أن يكون الجهازان متشابهان إلى حد كبير، باستثناء الحجم، إضافة إلى الهاتف الأكثر تميزا Galaxy S21 Ultra، الذي يقدم مواصفات وكاميرات أفضل، على غرار نظيره لعام 2020، إلى جانب الشاشة المنحنية ودعم القلم الإلكتروني S-Pen من سامسونغ.

من الناحية العملية، يبدو أن كل تفاصيل هذه الهواتف الجديدة قد تسربت بالفعل، بما في ذلك صور GIF متحركة أكثر دقة لما يجب أن تبدو عليه هذه الهواتف.

كما يبدو أن لدى سامسونغ جهاز جديد لتتبع العناصر المفقودة ينافس أجهزة Tile، ومجموعة من سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Pro، ولن نتفاجأ إذا ظهر أحدهما أو كلاهما إلى جانب تشكيلة الهواتف الجديدة.

ويساعد هذا الحدث في إعادة تنظيم إيقاع منتجات عملاقة الإلكترونيات الاستهلاكية في المستقبل لإفساح المجال للأجهزة القابلة للطي.

وقالت سامسونغ في 28 أكتوبر 2020: نتوقع أن نسجل نموًا مرتفعًا في المستقبل بسبب الهواتف القابلة للطي، حيث سجل Galaxy Z Flip، و Galaxy Z Fold 2 مبيعات قوية للغاية بالرغم من الصعوبات العامة في الطلب الضعيف نسبيًا على القطاعات المتميزة وسط جائحة كورونا.

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