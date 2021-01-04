خلص تقرير حديث إلى أن أكثر من عقدين من النمو في حركة المسافرين على متن الخطوط الجوية قد تم محوه في عام 2020.

وقالت شركة Cirium لبيانات السفر والتحليلات: "لقد قضى الوباء وعواقبه على 21 عاماً من نمو حركة الركاب العالمية في غضون أشهر، مما قلل حركة المرور هذا العام إلى مستويات شوهدت آخر مرة في عام 1999".

وأوضحت الشركة في بيان صحافي: "مقارنة بالعام السابق عليه، تشير التقديرات إلى انخفاض حركة الركاب بنسبة 67% في عام 2020".

تم تسجيل 2.9 تريليون كيلومتر فقط من العائدات العالمية للركاب (RPKs) في عام 2020، مقابل 8.7 تريليون كيلومتر في عام 2019. ويتم استخدام RPKs كمقياس لحركة الطيران، بحسب ما نقلته CNBC.

وتضررت صناعة الطيران بشدة من جائحة الفيروس التاجي، حيث أغلقت الدول حدودها في محاولة لوقف انتشار المرض.

وفقاً لبيانات Cirium، قامت شركات الطيران بتشغيل 16.8 مليون رحلة طيران من 1 يناير إلى 20 ديسمبر 2020. وهذا أقل من 33.2 مليون رحلة في نفس الفترة من عام 2019.

كما علقت أكثر من 40 شركة طيران عملياتها أو أوقفتها تماماً، ويتوقع الخبراء فشل المزيد من الشركات خلال عام 2021، بحسب Cirium.

وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية "الأسرع في ترسيخ نفسها على الطريق الطويل للتعافي"، وفقًا لتقرير Cirium's Airline Insights Review 2020.

المطارات الأكثر ازدحاماً

وانعكس هذا الاتجاه في قائمة Cirium لأكثر المطارات ازدحاماً في العالم، والتي سيطرت عليها المطارات في كل من الولايات المتحدة والصين.

وأكد ديفيد وايت، نائب رئيس الاستراتيجية في Cirium، أن مدناً رئيسية مثل نيويورك وبكين وشنغهاي غابت عن القائمة، بحسب ما قاله لشبكة CNBC.

وتراجعت الرحلات الدولية بأكثر من الثلثين مقارنة بعام 2019، بينما انخفض السفر المحلي بنسبة 40%.

وتتوقع Cirium أن لا يرتد طلب الركاب على السفر الجوي مرة أخرى حتى عام 2024 أو 2025، مع إظهار حركة السفر المحلية والترفيهية أولى علامات الانتعاش.