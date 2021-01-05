  • مباشر
اللغة

الأسهم الصينية تغلق عند أعلى مستوى منذ رالي 2008

البورصة الصينية
البورصة الصينية
الأسواق العالمية

الأسهم الصينية تغلق عند أعلى مستوى منذ رالي 2008

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أغلقت سوق الأسهم في الصين عند أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية، متوجة بذلك صعودا عالميا غذاه جزئياً مشتريات المستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن مأوى من وباء كورونا.

وأغلق مؤشر CSI 300 للأسهم الكبرى المدرجة في شنغهاي وشنتشن مرتفعا بنسبة 1.9% يوم الثلاثاء عند 5368 نقطة.

أرجع، الرئيس التنفيذي لشركة بارتنرز كابيتال، رونالد وان، سبب الارتفاعات التاريخية إلى التصور واسع الانتشار بين المستثمرين الأفراد بأن الأسهم رخيصة، إلى جانب توقعات الدعم من الدولة. وفقاً لما ذكره موقع "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

السعودية توفر نصف مليون مقعد لهذه الرحلات بزيادة 12% سياحة وسفر طيران السعودية توفر نصف مليون مقعد لهذه الرحلات بزيادة 12%

وقال وان: إن "الناس يستثمرون في سوق الأسهم لأنهم لا يملكون بديلا آخر في هذه المرحلة من الزمن، إلا أن ثقة الناس تتراجع".

ارتفعت الأسهم الصينية أكثر من 50% من أدنى مستوياتها في مارس الماضي، بعد أن جذب الانتعاش الاقتصادي القوي للصين من الوباء، شراء المستثمرين العالميين أكثر من تريليون يوان تعادل 150 مليار دولار، في الأسهم المحلية والسندات العام الماضي.

قاد الارتفاع الأخير مؤشر الأسهم إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، متجاوزا فقاعة سوق الأسهم في يونيو 2015 التي أفسحت المجال لانخفاض تاريخي بنسبة 40% في غضون أشهر، ومع ذلك، فإن عددا قليلا من المستثمرين يتوقعون تراجع السوق، حيث لا تزال الأسهم في شنغهاي، وشنتشن أقل من مستوياتها من حيث مكررات الربحية قبل 5 سنوات والتي تتداول عند 20.6 مرة مقارنة بذروتها البالغة 22.5 مرة في 2015.

كما يبلغ إجمالي عمليات الشراء الهامشي 1.5 تريليون يوان مقابل 2.2 تريليون يوان في يونيو 2015.

ويرى وان، أنه مع استمرار صعود الأسهم الصينية من الفئة A خلال النصف الأول من 2021، إلا أن جاذبيتها قد تخفت بالنسبة للمستثمرين الدوليين مع طرح اللقاحات في أوروبا والولايات المتحدة.

وقال "إذا نجحت هذه اللقاحات، فإن اقتصادات البلدان الأخرى سوف ترتد وسنرى نوعا من التنويع من المستثمرين [بعيدا عن الصين]".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بعد تغير ملامحها.. حورية فرغلي تبكي: فقدت الثقة بنفسي كامرأة  بعد تغير ملامحها.. حورية فرغلي تبكي: فقدت الثقة بنفسي كامرأة 
بشرى للعربية.نت: الهجوم الدائم على مهرجان الجونة ظالم بشرى للعربية.نت: الهجوم الدائم على مهرجان الجونة ظالم

الأكثر قراءة

مشهد مشهد "مرضى العناية" هز مصر.. صاحبة الصورة تروي ما حدث
بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً
رحيل الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني بعد إصابته بكورونا رحيل الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني بعد إصابته بكورونا
أمير قطر يؤكد حضوره القمة الخليجية في السعودية أمير قطر يؤكد حضوره القمة الخليجية في السعودية
الكويت تعلن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر الكويت تعلن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر
محمد بن سلمان: برنامج إيران النووي يهدد المنطقة والعالم محمد بن سلمان: برنامج إيران النووي يهدد المنطقة والعالم

قبل أن تذهب

ماذا حدث داخل مستشفى زفتى لعزل مصابي كورونا في مصر؟
ماذا حدث داخل مستشفى زفتى لعزل مصابي كورونا في مصر؟

اكتشف المزيد