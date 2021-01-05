خسر الملياردير الصيني مؤسس شركة علي بابا، جاك ما، نحو 527 مليون دولار من ثروته في 5 أيام فقط، ليصل إجمالي ثروته إلى 50.1 مليار دولار يحتل بها المرتبة 25 عالمياً، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

تأتي خسائر جاك ما، وسط تقارير باختفاء قطب الأعمال الصيني واعتباره في عداد المفقودين منذ أكثر من شهرين، بعد دعوته إلى الإصلاح الاقتصادي في خطاب ألقاه في 24 أكتوبر في شنغهاي؛ وفقا لتقرير صادر عن موقع Yahoo Finance ونشره موقع "Foxbusiness".

ويواصل قطب الأعمال الصيني خسائره المستمرة منذ 2020، ليهبط للمركز الرابع على مستوى أثرياء الصين، بعد أن حافظ على الصدارة لفترة من الوقت.

وكان الملياردير المختفي عن الأضواء قال إن "النظام المالي اليوم هو إرث العصر الصناعي، ويجب أن ننشئ جيلا جديدا من الشباب، ويجب علينا إصلاح النظام الحالي".

وجاء تراجع ثروة جاك ما بضغط من انخفاض أسهم شركة علي بابا في بورصة هونغ كونغ بأكثر من 4% خلال الخمسة أيام الأولى من العام 2021، عقب مزاعم احتكارية ضد الشركة، وفشل طرح شركتها التابعة "آنت غروب".

وقبل نهاية العام المنصرم، بدأت المصلحة الوطنية الصينية لتنظيم السوق التحقيق مع مجموعة "علي بابا" بشأن مزاعم حول القيام بسلوك احتكاري، بما في ذلك تنفيذ "اتفاقية التعامل الحصري"، تضمنت منع تجار من بيع منتجاتهم على المنصات المنافسة.

ولم تفلح محاولات شركة علي بابا في كبح جماح انخفاض أسهمها، بعد إعلانها عن برنامج مقترح لإعادة شراء الأسهم بنحو 10 مليارات دولار بدلاً من 4 مليارات دولار المقدر سابقاً، ويمتد البرنامج لنهاية عام 2022.

ويمتلك جاك ما نحو 4.2% من أسهم علي بابا أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين، بينما يمتلك 10% من "آنت غروب"، وفقاً لبلومبرغ.

وكان يفترض مشاركة جاك ما في الحلقة النهائية لشهر نوفمبر من برنامج "Africa's Business Heroes" وهو مسابقة لأصحاب المشاريع الأفارقة، ولكن تم استبداله بمسؤول تنفيذي لدى علي بابا.