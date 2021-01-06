أشترت شركة "أمازون" 11 طائرة نفاثة من طراز بوينغ 767-300، ضمن خطتها التي أعلنت عنها في عام 2016 للوصول بعدد طائرات أسطولها إلى 85 طائرة بنهاية 2022.

وهذه المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة بشراء طائرات، بدلاً من استئجارها طائرات إضافية لعملية الشحن الجوي الخاصة بها والمعروف باسم "أمازون برايم آير".

أمازون أشترت 7 طائرات مستعملة من دلتا، و4 من ويست جيت في كندا. بعد تحديثها لنقل البضائع، ستبدأ الطائرات الأربعة الأخيرة في الطيران في وقت لاحق من هذا العام. وفي الوقت نفسه، ستنضم طائرات دلتا إلى طيران أمازون في عام 2022، وفقاً لما ذكره موقع “Engadget”، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكما هو الحال مع جميع طائراتها الحالية، تقول أمازون إن هذه الطائرات الجديدة سيتم تشغيلها من قبل طرف أخر.

وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، تشير التقديرات إلى أن الأسطول الجوي لشركة أمازون يمكن أن ينمو ليشمل أكثر من 200 طائرة، مما يضعها في نفس الحجم مع عدد الطائرات التي تديرها شركة UPS.

أمازون كانت دائماً تعتمد على شركات شحن مثل UPS، وفيديكس، حتى في الوقت الذي أضافت فيه طائرات وشاحنات توصيل إضافية إلى عملية الشحن الخاصة بها.