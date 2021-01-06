  • مباشر
اللغة

أمازون تشتري طائرات لأول مرة لتوسيع أسطولها الجوي للشحن

برايم آير
أمازون برايم آير
أمازون

أمازون تشتري طائرات لأول مرة لتوسيع أسطولها الجوي للشحن

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أشترت شركة "أمازون" 11 طائرة نفاثة من طراز بوينغ 767-300، ضمن خطتها التي أعلنت عنها في عام 2016 للوصول بعدد طائرات أسطولها إلى 85 طائرة بنهاية 2022.

وهذه المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة بشراء طائرات، بدلاً من استئجارها طائرات إضافية لعملية الشحن الجوي الخاصة بها والمعروف باسم "أمازون برايم آير".

أمازون أشترت 7 طائرات مستعملة من دلتا، و4 من ويست جيت في كندا. بعد تحديثها لنقل البضائع، ستبدأ الطائرات الأربعة الأخيرة في الطيران في وقت لاحق من هذا العام. وفي الوقت نفسه، ستنضم طائرات دلتا إلى طيران أمازون في عام 2022، وفقاً لما ذكره موقع “Engadget”، واطلعت عليه "العربية.نت".

هذه الشركات أكبر المستفيدين من المصالحة الخليجية اقتصاد اقتصاد قطر هذه الشركات أكبر المستفيدين من المصالحة الخليجية

وكما هو الحال مع جميع طائراتها الحالية، تقول أمازون إن هذه الطائرات الجديدة سيتم تشغيلها من قبل طرف أخر.

وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، تشير التقديرات إلى أن الأسطول الجوي لشركة أمازون يمكن أن ينمو ليشمل أكثر من 200 طائرة، مما يضعها في نفس الحجم مع عدد الطائرات التي تديرها شركة UPS.

أمازون كانت دائماً تعتمد على شركات شحن مثل UPS، وفيديكس، حتى في الوقت الذي أضافت فيه طائرات وشاحنات توصيل إضافية إلى عملية الشحن الخاصة بها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لمرضى الربو.. عليكم باتباع هذه النصيحة للوقاية من كورونا لمرضى الربو.. عليكم باتباع هذه النصيحة للوقاية من كورونا
بالصور.. تعرف على مسار العائلة المقدسة في مصر بالصور.. تعرف على مسار العائلة المقدسة في مصر

الأكثر قراءة

يأكلونها لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها الفتّاك في سوريا يأكلونها لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها الفتّاك في سوريا
بفيديو مؤثر.. هكذا نعت فيروز رفيق دربها بفيديو مؤثر.. هكذا نعت فيروز رفيق دربها
وزيرة الصحة المصرية تضرب عرض الحائط بكورونا في حفل زفاف وزيرة الصحة المصرية تضرب عرض الحائط بكورونا في حفل زفاف
أمير قطر بعد قمة العلا: كلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة أمير قطر بعد قمة العلا: كلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة
مصر توقع على بيان العلا: نأمل في تعزيز العمل العربي مصر توقع على بيان العلا: نأمل في تعزيز العمل العربي
بعد تغير ملامحها.. حورية فرغلي تبكي: فقدت الثقة بنفسي كامرأة  بعد تغير ملامحها.. حورية فرغلي تبكي: فقدت الثقة بنفسي كامرأة 

قبل أن تذهب

روسيا تنتقد قرار إيران حول تخصيب اليورانيوم
روسيا تنتقد قرار إيران حول تخصيب اليورانيوم

اكتشف المزيد