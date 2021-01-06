تفاقمت معدلات البطالة بين الشباب في تركيا، حيث جعل الوباء البحث عن عمل أكثر صعوبة وحذر العديد من الاقتصاديين المحبطين من أن يكون هناك تداعيات طويلة الأجل للفشل في تحسين معدل التوظيف بين الشباب التركي.

وكان أوزان يلماز يأمل في أن توفر شهادة في اللوجستيات طريقاً مباشراً إلى العمل، ولكن بعد مرور أكثر من عام على تخرجه، لا يزال الشاب البالغ من العمر 23 عاماً يبحث عن وظيفة.

وقال يلماز، "أتقدم بطلب توظيف، ويتم استدعائي في بعض الأحيان لإجراء المقابلات، لكنني لم أحصل على أي شيء"، معظم الشركات ترغب في موظفين لديهم خبرة، وفي ظل جائحة كورونا بات البحث عن عمل أكثر صعوبة". وفقاً لما ذكره لصحيفة "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وبلغ معدل بطالة الشباب في تركيا 24% في سبتمبر، وهي أحدث البيانات المتاحة، حيث وجد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا أنفسهم في نهاية حادة لأزمة عمل أوسع نطاقا تفاقمت بسبب العواقب الاقتصادية لفيروس كوفيد- 19.

رقم البطالة الحقيقي

وعلى الرغم من أن معدل البطالة الرسمي على مستوى البلاد كان 12.7% في سبتمبر - بانخفاض من 13.2% في أغسطس - إلا أن الخبراء قالوا إن الأرقام الرئيسية تخفي ارتفاعًا في عدد الأشخاص في البلاد البالغ 83 مليوناً الذين خرجوا تماماً من القوة العاملة، وهم محبطون. أنهم لم يتمكنوا من العثور على عمل.

وقال جونيس اسيك، أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة TOBB في أنقرة: "عدد الأشخاص الذين يبحثون بنشاط عن وظيفة، وبالتالي يمكن اعتبارهم عاطلين عن العمل، آخذ في الانخفاض". "يتسرب الناس من قوة العمل".

وبلغ عدد السكان غير الموجودين في القوى العاملة 31.1 مليوناً في سبتمبر - ارتفاعاً من 28.7 مليون سنة سابقة، على الرغم من أن عدد السكان في سن العمل نما بأكثر من مليون. في الوقت نفسه، يعني فرض حظر على إقالة العمال أثناء الوباء أن التأثير الكامل لأزمة فيروس كورونا على مستويات التوظيف المستقبلية لا ينعكس في الإحصاءات الحالية.

وقال محاضر في الاقتصاد بجامعة "إسطنبول بيلجي"، مراد سغمان: "من الصعب حساب رقم البطالة الحقيقي". قد ترغب الشركات في التخلص من الأشخاص ولكنها لا تستطيع ذلك.

تحديات جديدة

وأضاف، ساغمان إن خطة العمل الحكومية قصيرة الوقت، بينما تساعد في التخفيف من تأثير الوباء، جعلت من الصعب أيضًا رؤية الصورة الحقيقية. "لا نعرف عدد الأشخاص الذين هم بالفعل عاطلون عن العمل."

وبنى الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي حكم تركيا منذ 18 عامًا، الكثير من نجاحاته المبكرة على خلفية النمو الاقتصادي المزدهر الذي خلق ملايين الوظائف ووفر الأساس لازدهار الاقتصاد.

ويقول المحللون إن التحول في أعقاب الأزمة المالية العالمية نحو نموذج اقتصادي يركز على الاستهلاك والبناء، بدلاً من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب العديد من الفترات الأخيرة من التقلبات المالية، أدى إلى توقف هذا الاتجاه.

وتعتبر معالجة بطالة الشباب في تركيا، أحد أكبر التحديات التي تواجه أردوغان وفريقه الاقتصادي الجديد، الذي تم إصلاحه في نوفمبر بعد استقالة صهره من منصب وزير الخزانة والمالية وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.

وقال ساغمان من جامعة بيلجي: "نحن بحاجة إلى إصلاحات هيكلية تحاول تقليل تأثير البناء والتركيز على الصناعات الأخرى، وخاصة الصناعات الجديدة". نحن بحاجة إلى تحول حقيقي في الاقتصاد التركي، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

بالنسبة لـ يلماز، وكثيرين غيره، فإن الإصلاحات الهيكلية هي حل طويل الأمد بينما يواجه مشكلة قصيرة الأمد.

مضيفًا أنه سيعمل مجاناً كمتدرب مقابل الخبرة، مضيفاً "بالنظر إلى أنني لا أستطيع كسب أموالي الخاصة، فإنني أتقاضى مصروفاً من عائلتي، أنا مثل شخص ليس لديه توقعات من الحياة".