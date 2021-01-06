قال رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية محمد عباس ناجي، في مقابلة مع "العربية"، إنه من المرجح خسارة إيران 100 مليون دولار سنوياً بعد فتح الأجواء العربية أمام الطيران القطري، بعدما كانت تستفيد مسبقا من فتح أجوائها أمام الخطوط الجوية القطرية.

وتابع ناجي أن ذلك سيزيد من الخناق الاقتصادي على إيران في ظل سياسة الضغط القصوى المتمثلة بالعقوبات الأميركية على طهران.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد أكد أمس الثلاثاء، ردا على سؤال للعربية، أن الاتفاق يتضمن عودة كاملة للعلاقات مع قطر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي عقب بيان القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، الذي أكد على وحدة الصف وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.

كما أكد بيان العلا على طي صفحة الماضي بما يحفظ أمنَ واستقرار الخليج. وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، كما تم الاتفاق في القمة الخليجية على تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون وعلى مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

من جهة أخرى، شدد بيان العلا أيضا على استكمال تنفيذ المشاريع الاقتصادية المتفق عليها سابقا.

وشهدت القمة لقاء بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض علاقة السعودية وقطر.

وانطلقت الثلاثاء أعمال القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبرئاسة ولي العهد السعودي، وبحضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث تم الاتفاق على بيان القمة الخليجية في العلا بالإجماع، ووقع المشاركون على البيان خلال الجلسة الافتتاحية. كما وقعت مصر على البيان، بحسب الخارجية المصرية.