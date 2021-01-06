أعلنت شركات صناعة السيارات تحقيق مبيعات متباينة في الربع الأخير من عام 2020، حيث سجلت شركة جنرال موتورز وتويوتا موتور كورب نتائج قوية بفضل طلب التجزئة المكبوت على سياراتهم وشاحناتهم.

باع المصنعون 16.3 مليون سيارة جديدة خلال عام 2020 بالكامل، بانخفاض عن معدل 16.7 مليون قبل عام، وفقا لواردز إنتليجنس.

عززت مبيعات التجزئة القوية في الربعين الثالث والرابع نتائج العام بأكمله على الرغم من التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة، ووصل إجمالي عمليات التسليم العام الماضي إلى 14.5 مليون مركبة، وهو الأدنى منذ 2012. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

أعلنت جنرال موتورز عن مبيعات أميركية أقوى من المتوقع في الربع الرابع يوم الثلاثاء، وجاءت نتائج تويوتا في المكان الذي توقعه المحللون تقريبًا، فيما تمكنت فيات كرايسلر من الوصول إلى أعلى التقديرات، على الرغم من انخفاض عمليات التسليم إلى مستوى أقل من العام الماضى.

كما تجاوزت شركة نيسان موتور أيضًا التقديرات الخاصة بالربع الأخير، لكنها شهدت أسوأ عام لها منذ أكثر من عقد.

فيما أصدرت شركة تسلا بيان بتسليماتها العالمية في 2 يناير، بنحو 499950 سيارة، كما ستعلن شركة فورد موتور عن أرقام مبيعاتها اليوم الأربعاء.

عززت المرونة الإجمالية لسوق الولايات المتحدة أرباح شركات السيارات، على الرغم من الانخفاض الذي واجهته مبيعات الشركات في الربع الأول والذي وصل لأدنى مستوياته في 40 عاماً.

وقالت، كبيرة الاقتصاديين في جنرال موتورز، إيلين باكبرج، في بيان: "يجب أن يؤدي توسيع معدلات التطعيم والطقس الأكثر دفئاً إلى تمكين المستهلكين والشركات من العودة إلى نطاق أكثر طبيعية، ورفع سوق العمل ومعنويات المستهلكين والطلب على السيارات".

فيما توقع مسؤولو تويوتا، أن تعود مبيعات الصناعة هذا العام إلى 16 مليون سيارة، مشيرين إلى التحسينات المتوقعة من اللقاحات الأكثر انتشاراً، واستمرار أسعار الفائدة المنخفضة وإطلاق العديد من المركبات الجديدة.

تراجع جماعي للمبيعات السنوية

باعت هوندا 1.3 مليون سيارة خلال عام 2020 بانخفاض 16.3٪ عن عام 2019.

انخفضت مبيعات فيات كرايسلر بنسبة 8٪ في الربع الرابع لتصل إلى 499،431 سيارة ، حيث عوض الانخفاض الحاد في الطلبات من شركات تأجير السيارات التي ضربها الوباء الطلب القوي على التجزئة.

وساهمت خسارة عملاء شركات التأجير في انخفاض بنسبة 17٪ للعام بأكمله إلى 1.8 مليون.

تراجعت مبيعات شركة نيسان بنسبة 33٪ لتصل إلى 899217 سيارة لهذا العام - وهو أدنى مستوى منذ عام 2009، عندما بلغ إجمالي المبيعات 770103 سيارة فقط وسط الركود الكبير.

سجلت تويوتا - التي تمتلك ما يقرب من نصف سوقها المحلي - زيادة بنسبة 20٪ في مبيعات الولايات المتحدة مقارنة بالعام الماضي في ديسمبر ومكاسبًا صحية بنسبة 9.4٪ إلى 660715 سيارة في الربع الرابع.

كيف كانت مبيعات تويوتا في 2020؟

فيما تراجعت مبيعات العام بأكمله بالنسبة لشركة "تويوتا" بنسبة 11٪ لتصل إلى 2.1 مليون سيارة - حيث شكلت السيارات الهجينة حوالي 16٪ من الإجمالي.

حددت شركة صناعة السيارات في ديترويت وتيرة أقرانها بزيادة قدرها 4.8 ٪ في الربع الأخير، حيث تم تسليم 771،323 سيارة - كأفضل ربع رابع لها لمبيعات التجزئة منذ عام 2007.

في عام 2020 بأكمله ، حدت جنرال موتورز الضرر بنسبة 12٪ لتصل إلى 2.5 مليون مركبة.

على مدار العام ، تراجعت مبيعات شركة هيونداي الكورية في الولايات المتحدة بنسبة 10٪ لتصل إلى 622،269 مركبة، متراجعةً بسبب انخفاض عمليات تسليم الأسطول للعملاء التجاريين.

سجلت الشركة الشقيقة كيا موتورز كورب زيادة بنسبة 4٪ في مبيعات الربع الرابع لتصل إلى 157،755 سيارة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الطلب على سيارة سبورتاج الكروس أوفر المدمجة الأكثر مبيعاً.