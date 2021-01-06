في أواخر عام 2016، قدم أحد أكبر نشطاء حزب الله إلى المثلث الحدودي بين الأرجنتين والباراغوي والبرازيل. مهمته كانت واضحة: إنشاء خط توريد لشحنات الكوكايين متعددة الأطنان مخبأة داخل حاويات للفحم الحجري، من أميركا اللاتينية إلى الأسواق الخارجية.

عملية التهريب ليست ببسيطة.. حيث أن تجارة المخدرات المرتبطة بحزب الله في المثلث الحدودي قامت منذ زمن بعيد على تهريب بضعة كيلوات من الكوكايين، ولكن شحنة تزن 12.7 طن مثلت قصة أخرى وعلامة فارقة! إنه ناصر عباس بحمد...



لعملية التهريب هذه، وفق تقرير استخباراتي صادر عن السلطات الباراغواية حصلت "العربية.نت" على نسخة عنه.. بطلة أخرى وعقل مدبر آخر: حنان حمدان، إمرأة لبنانية تملك جواز سفر أسترالي، رقم "PA2925860 " انضمت لبحمد.

اختار الإثنان التمركز في المثلث الحدودي وتحديدا في الباراغاوي نظرا لأن حزب الله قد أسس شبكة كبيرة هناك، للعمل على تمويل أنشطته من خلال تجارة المخدرات وعمليات تبييض الأموال باسم "الجريمة المنظمة"، لتمتد هذه الشبكات إلى غرب أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.



وبعد النظر في سجلات الهجرة الخاصة بناصر عباس بحمد وحنان حمدان، كشف مصدر قانوني في البرازيل للعربية.نت، بمساعدة مصدر أميركي رفيع المستوى هناك، بأن بحمد وحمدان قد عبرا مطار غواروليوس الدولي في ساو باولو بتاريخ 25/11/2016 في طريقهما من بيروت إلى أسونسيون (عاصمة الباراغواي)، على متن الرحلة ET506.

ومن المثير للاهتمام، وفق المصدر القانوني، بأن حمدان قد غادرت الباراغواي في 23/12/2016 ، أي بعد أقل من شهر متوجهةً إلى طهران!

لتعود مرة أخرى إلى أسونسيون بعد نحو عام، ولكن هذه المرة من سيدني في 2017/12/05، ثم غادرت الباراغواي متوجهة إلى البرازيل عبر جسر الصداقة الحدودي في يوم 27/12/2017... ولم تعد أبداً.

لكن لم تهرب حمدان بمفردها، حيث غادر معها بحمد بعد 4 أيام وتحديدا، في 31/12/2017، متوجهان من البرازيل إلى بيروت على متن الخطوط الجوية القطرية رحلة QR0774 عبر الدوحة.

وقد حصلت "العربية.نت"، استنادا إلى التقرير الإستخباراتي، على نسخة من تذكرة السفر والفندق حيث أقاما سويا لمدة 5 ليالٍ، في مدينة foz de iguacu في البرازيل، خلال فترة الميلاد عام 2016.



حدث على ما يبدو خطأ ما فانقلب السحر على الساحر، ففي 16 يناير كانون الثاني 2018، أي بعد نحو أسبوعين من هروبهما، دخل فريق من المحققين من سلطات الجمارك الباراغوية إلى المنطقة الجمركية لميناء خاص صغير بالقرب من أسونسيون، لتفتيش حاوية محتجزة هناك منذ وصولها من الصين في ديسمبر 2017.

وبحسب ما تظهر وثيقة الشحن، الذي حصل موقع "العربية.نت"، على نسخة منها، فإن الحاوية جاءت من الصين إلى Montevideo عاصمة الأوروغواي، وهناك تم نقلها إلى سفينة أصغر توجهت إلى الباراغواي، محطتها الأخيرة حيث رست.

كانوا يتتبعون دليلًا بأن مالك الشحنة العائدة لشركة استيراد وتصدير تأسست حديثًا في مايو 2017 تحت مسمى " GTG GLOBAL trading group"، هي غطاء لمخطط حزب الله العالمي لتهريب المخدرات، بشركة واجهة تأسست ضمن عملية تمويهية.

مع العلم أن "غلوبال تريدينغ غروب" في الباراغاوي هي شركة فرعية تابعة لشركة أسترالية تحمل الاسم نفسه ومقرها في سيدني، تديرها حنان حمدان.

يعتقد المحققون أن مالكي الحاوية كانوا في البلاد منذ أكثر من عام لتحويل الكوكايين إلى قوالب فحم وخلطها بالفحم العادي للشيشة أو النرجيلة.

بقيت الشحنة المشكوك بأمرها محتجزة بيد السلطات الباراغوية لمدة 6 أسابيع، قبل البدء بتفتيشها، ما يطرح علامات استفهام حول سبب التأخر بفتح الحاويات، ليتبيّن لاحقاً أنها تحتوي على 12.7 طن من أكياس الفحم تحمل العلامة التجارية "garden shisha" التابعة لشركة "غلوبل تريدينغ غروب" لصاحبها ناصر عباس بحمد.

ولكن كان للجمارك الباراغواية خطة مختلفة، فقد وضعوا الحاوية في ما يسمى بالقناة الحمراء للتفتيش الكامل. هذا الأمر ليس بغير المألوف، غير أن التفتيش قد استغرق وقتا طويلا..

ترجع مصادر أميركية السبب في تأخر تفتيش الشحنة، إلى احتمالية وجود عنصر داخل السلطات الباراغوية أراد إعطاء مهلة كافية لبحمد وحمدان لإعلامهما بأنهما مراقبان، وبالتالي الهروب قبل تسلم شحنتهما من الأكياس لوضع الفحم المخلوط بالكوكايين داخلها وبدء تصدير الشحنات من الباراغواي.

المفارقة هنا، أن بعد 6 أشهر من تفتيش شحنة بحمد، تم إلقاء القبض على 3 كولومبيين في يوليو 2018، خلال محاولتهم تهريب شحنة كوكايين داخل الفحم وشحنها إلى سوريا.

ابتكار مثل هذه الوسائل لتهريب الكوكايين وخلطه في شحنة لتصدير الفحم الحجري ليست بجديدة، لعل آخرها مصادرة السلطات الباراغواية في أكتوبر الماضي، 2.3 طن من الكوكايين مخبأة في الفحم الحجري كانت متجهة إلى إسرائيل.

وهنا لابد من ذكر اسم حسن محسن منصور، ويحمل الجنسية اللبنانية والكندية المزدوجة، ألقي القبض عليه في يناير 2016، ويواجه اتهامات مماثلة في جنوب فلوريدا، لتورطه مع 3 شركات كبرى في كولومبيا في غسيل أموال، والاتجار في المخدرات عن طريق بنوك في ميامي جنوب فلوريدا.

يقول مصدر أميركي رفيع المستوى، للعربية.نت، بأن منصور قد عمل على بناء علاقات مع الجمارك الكولومبية ومع المرافئ هناك لضمان عدم تفتيش الحاويات.. ومع إلقاء القبض على منصور قد تكون هذه العلاقات قد توقفت مؤقتا كولومبيا، ولكن حزب الله يملك الترتيبات نفسها في الباراغواي.

لذا مع كشف آمر منصور، كان على حزب الله إيجاد قناة جديدة، فظهر بحمد في نفس تلك الفترة الذي أسس شركته GTG GLOBAL trading group في مايو 2017، وذلك كشركة واجهة للمهمة الموكل له تنفيذها.

وبحسب موقع الشركة القديم الذي اختفى من الإنترنت، يقع المقر الرئيسي لشركة GTG في سيدني ولها مكاتب في بيروت، برلين، ولندن.. ولديها أيضا مكاتب في cote d’ivoire وغينيا غرب أفريقيا والباراغوي والبرازيل في أميركا اللاتينية.

ويظهر السجل التجاري للشركة، وفق التقرير الاستخباراتي، والذي سرب للعربية.نت، بأن ملاك شركة غلوبال تريدينغ غروب في الباراغاوي هما اللبنانيان عباس ناصر بحمد وعلي فواز اللبناني الأصل ويملك الجنسية الباراغوية مقيم في المثلث الحدودي.

الأمر المفاجئ أن علي فواز، شريك بمحمد، هو المدير العام لشركة Tropicana SRL في الباراغواي في مجال تجارة التجزئة للأجهزة المنزلية.. ووفق السجل التجاري الذي حصل موقع "العربية.نت" عليه، تبيّن أن هذه الشركة تقع في مركز التسوق غاليريا باجيه، الذي أدرجته الخزانة على لائحة العقوبات الأميركية في 6 كانون الأول 2006، بعدما تبين أن هذا المركز يضم 63 شركة مملوكة لأعضاء حزب الله في الباراغواي.



مرشح "حزب الله" غير المعتاد!

بالعودة إلى عائلة وتاريخ ناصر عباس بحمد، كان لافتا مسيرته الغير اعتيادية بصفته عضوا لحزب الله والمهمة التي أوكلت له في مثلث الرعب.

بحمد، هو المنتج السينمائي، لأفلام مثل "الأمير" أو the prince الذي عرض في مهرجان أفلام المقاومة في طهران عام 2014.

وهو رجل عقائدي بارز بما يكفي للظهور إلى جانب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.

بل أكثر من ذلك، هو يملك شركة للإعلام في لندن، تمسى قناة "الصرات".



علاقته بأدهم طباجة المدرج على لائحة العقوبات

وعلى ما يبدو بأن علاقة بحمد مع شخصيات على اللائحة السوداء لا تعد ولا تحصى، إذ وفقا لبحث قامت به شركة شركة استخباراتية خاصة مقرها واشنطن " sayari analytics" أظهر أن بحمد يملك شركة إنتاج في لبنان " فور ميديا آرت، عنوانها الأخير المسجل، يقع في عقار مملوك لممول حزب الله ( العقار 356/ 38/ B في المنطقة العقارية الشياح) أدهم طباجة والذي فرض عليه عقوبات أميركية في 2015 بتهمة تبييض الأموال وتجارة المخدرات لصالح الحزب.

وأدرج أدهم طباجة كمساهم في مجموعة المنار القابضة في برقية من سفارة بيروت بتاريخ 29 يناير 2007.

بالتالي تورط طباجة في الدعاية الإعلامية لحزب الله يمكن أن يفسر صلته بناصر عباس بحمد.

أيضا السجلات تظهر أن بحمد مرتبط بقناة الولاية ، وهيئة الإنتاج التلفزيوني لحزب الله والمسؤولة عن الدعاية الترويجية للحزب ومجموعة فرعية من شبكة تلفزيون المنار التابعة لحزب الله.



ارتباطات عائلته بحزب الله.. أخاه قتل في معركة

ربما الأهم من ذلك والذي يعطي دلالات كثيرة على علاقة تجمع بحمد بقيادي الحزب في المراتب العليا، هو أن ناصر عباس بحمد يأتي من عائلة كبيرة من جنوب لبنان وتحديدا ضيعة جيبشيت في قضاء النبطية، وهو معقل شيعي من المعاقل الأساسية لحزب الله وحليفه حركة أمل.

تصور تقارير استخبارات باراغواية بحمد على أنه عضو بارز في حزب الله، ولدي أخ (محمد عباس بحمد) قتل في معركة "بدر الكبرى" في 31 مايو 1987 عن عمر يناهز 26 عاماً، في صفوف المقاومة ضد الإسرائيلين آنذاك، ولا يزال يتم ذكره عبر صفحته على فيسبوك.

كما لديهما آخ ثالث يدعى الشيخ حسن عباس بحمد، استخدم صورة أخيه المقتول بالزي الرسمي كخلفية لصفتحه الرسمية على فيسبوك.

مع العلم أن ناصر بحمد هو الأبن السابع من أصل 10 أولاد، من والديه: عباس بحمد وسمية عبد الرسول.



قادة لحزب الله مع أفراد عائلته

وعلى ما يبدو، بأن عائلة بحمد لديها صلات قوية بقيادي حزب الله، حيث تظهر صورة لوالدته الراحلة، تجمعها بزعيم حزب الله حسن نصر الله.

بل أكثر من ذلك، تشير التقارير الاستخباراتية أن رئيس كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني محمد رعد، والذي فرض عليه عقوبات أميركية، قد حضر جنازة سمية في نوفمبر 2015.

كما حصلت "العربية.نت" على صورة تجمع أخيه الشيخ حسن عباس بحمد، مع حسن نصر الله، في التسعينيات.

والغريب في الأمر، أن في صفحة بحمد على الفيسبوك المسماة بـ" AB Jawad"، في إشارة قد تكون إلى اسم إبنه "جواد" أو أبو جواد، صورة قد نشرت بعد يوم من مقتل القائد في حزب الله سمير القنطار في غارة في دمشق ، وتحديدا تم نشر الصورة في 20 ديسمبر 2015، على ما يعتقد بأنها تجمع ابنه جواد مع القنطار.

وفي دلالة على أن هذه الصفحة تعود لبحمد، العديد من المنشورات التي تعود لأخيه المقتول محمد وتفاصيل معركة بدر الكبرى.

تفاصيل الشحنة والغموض حولها

كانت المتاعب قد بدأت تأتي إلى شركة بحمد "غلوبال تريدينغ غروب" منذ بدء تشغيلها.

إذ وفقا لسجلات مصرفية ، حصلت عليها مصادر أميركية رفيعة المستوى، تظهر أن فرع مصرف "كونتيننتال" ( Banco continental) في منطقة puerto presidente franco في الباراغوي، قد أغلق الحساب المصرفي بالدولار لشركة بحمد GTG في أكتوبر 2017، أي بعد 5 أشهر من تأسيس الشركة.

كما أعطت الجمارك إنذارا بتعليق الترخيص لشركته بالاستيراد والتصدير، وذلك قبل أن يصل شحنة الـ12.7 طن من أكياس الفحم تحت العلامة التجارية "garden shisha" التابعة لشركة بحمد من الصين.

كما لو أن الإنذار لم يكن واضحا بدرجة كافية، حينها وضعت الجمارك يدها على الحاوية في فترة عيد الميلاد.

في ذلك الوقت، كانت حمدان قد دخلت الباراغوي في ديسمبر 2017، بينما احتجزت الجمارك الحاوية لمدة 6 أسابيع دون تفتيش.

لب القضية هنا، أن الجمارك انتظرت حتى تاريخ 16 يناير 2018، لتفتيش الحمولة، قبل أن تجد أكياسا فارغة فقط، فترة قد تكون كافية لإخفاء أدلة الإدانة، وإضاعة فرصة اعتقال ناشط كبير في حزب الله، وفق ما تقول المصادر.

يقول المصدر الأميركي الرفيع المستوى، إن انتظار الجمارك هذه الفترة قبل تفتيشها، قد يكون جاء بمثابة ابتزاز لبحمد لدفع رشاوى، حيث سيؤدي بالطبع رفض الشركة لدفع رشوة إلى تصعيد المشاكل مع البنك، والترخيص والتخليص الجمركي.

فمن المحتمل أن العوائق المفاجئة التي وُضعت في طريق أحمد لم تكن تهدف إلى ابتزازه بل لتحذيره فقط، وفق المصدر.



رئيس جهاز المخابرات يكشف علاقته بنبيل جباعي

منذ دخوله إلى المثلث الحدودي، لفت بحمد انتباه السلطات الباراغوية حيث أقام سريعا علاقات مع شخصيات معروفة ضمن الجالية اللبنانية هناك، الذين ساعدوه في تأسيس شركته.

وحصلت "العربية.نت" على صور مسربة، من الاستخبارات الباراغوية، تجمع بحمد مع السكان الأصليين في "شاكو" أو Chaco وهي منطقة شبه قاحلة في الباراغواي، ذات كثافة سكانية منخفضة للغاية، في معمل لإنتاج الفحم، وصورة أخرى له مع شريك آخر يدعى نبيل جباعي داخل سيارة.

وفقا للمصدر الموجود داخل حكومة الباراغواي، وهو وزير الأمانة الوطنية للمخابرات في الباراغواي ESTEBAN AQUINO BERNAL، الذي استجوب نبيل جباعي، فإن جباعي المقيم في المثلث الحدودي لعقود مضت، قد وشى على بحمد للسطات مقابل عدم إلقاء القبض عليه وتوقيفه. بعبارات أخرى، ربما حاول جباعي كسب تأييد السلطات عن طريق إخبارهم بالمخطط.

وأخبر جباعي جهاز المخابرات أن أهمية علي فواز بالنسبة لبحمد كانت تكمن في جهات الاتصال في الجمارك للموانئ الخاصة في TERPOL و PAKSA في الباراغواي.

بينما حنان حمدان، وفق مخططهم، ستكون مسؤولة عن نقل أموال وحسابات هذه المجموعة، وإنشاء شركات واجهة ودفع تكاليف أي عملية تهريب مخدرات بناءً على طلب بحمد.

ولعدة أشهر.. تتبعته المخابرات الباراغوايية، حيث حصل على هاتف محمول برازيلي إلى جانب رقم الهاتف الباراغواي، ومن المحتمل أنه عبر الجسر الذي يربط البراغواي بالبرازيل، كما يفعل السكان المحليون عشرات المرات، دون أن يسجل عبوره لدى سلطات الهجرة.

مع العلم أن هذه الحدود المتراخية مع البرازيل، يعبرها السكان المحليون يوميا بدون الحاجة إلى إظهار الوثائق الثبوتية. حتى أن سجل الهجرة الخاص ببحمد، يُظهر دخولا واحدًا فقط إلى الباراغواي، في عام 2016.



الواشي!

كما هو الحال مع عصابات تهريب المخدرات في منطقة الحدود الثلاثية والمرتبطة بحزب الله، لا بد من واشي تعتمد عليه السطات لكشف خيوط الشبكة وأعضائها.

أكرم عبد علي كشمر، والذي عثر عليه ميتا في شقته في 20 يناير 2020 في مبنى سكني "edificio mesquita" في قلب مدينة سيوداد ديل إستي، قد يكون على الأرجح قد قتل بعدما أخبر عن أعضاء كبار في هذه الشبكة، والتي تم الكشف عنها بين أغسطس 2016 ومايو 2018 من قبل قوات الأمن في الباراغواي التي تعمل مع إدارة مكافحة المخدرات الأميركية.

اللافت أن كشمر كان قد ألقي القبض عليه في ciudad de este ، في 8 أبريل 2017 بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، وأفرج عنه من السجن بعد فترة وجيزة من اعتقاله ولم تتم مقاضاته.

وفق التقرير الاستخباراتي، فإن الشرطة التي اعتقلته كانت تتبع مسارا بدأ في 16 أغسطس / آب 2016، عندما اعتقلت سلطات المطار في مطار غواراني الدولي "Guarani" خارج سيدواد ديل إستي ، علي شمص في آب 2016 في الباراغواي، أثناء محاولته إرسال شحنة من الكوكايين إلى تركيا يبلغ وزنها 39 كيلوغراماً.

وتقول مصادر استخباراتية أن كشمار قد يكون قدم المساعدة لبحمد في الحصول على الإقامة الدائمة في الباراغواي، بحكم عمله كوسيط مع وزراة الهجرة في الباراغواي، بعدما ساعد مئات اللبنانيين في الحصول على الإقامة، وفق المصادر.

ترحيل نادر محمد فرحات ضمن هذه الشبكة

وضمن تلك الفترة أيضاً، أوقفت السلطات في البارغواي "رجل الأعمال" اللبناني نادر محمد فرحات في أيار/مايو 2018 في مدينة سيوداد ديل استي ورحلته إلى الولايات المتحدة، حيث حوكم بتهمة تبييض الأموال لصالح "حزب الله".

وقد حصلت "العربية.نت" على صور، لشيكات بلا رصيد كانت بحوزة فرحات أثناء مداهمة منزله.

وتشير التقديرات الأميركية الرسمية إلى أن ميزانية حزب الله من عمليات غسيل الأموال تبلغ قيمتها 300 مليون دولار كعائدات سنوية من العمليات الخارجية، بالإضافة إلى 700 مليون أخرى على الأقل تقدمها إيران.

وفي حين أن إيرادات تجارة المخدرات تقدر بنصف تريليون دولار سنوي، يقدر مشروع "كاسندرا" في وكالة مكافحة المخدرات الأميركية أن حزب الله يجني ما يصل إلى مليار دولار سنويًا من عملياته غير المشروعة في تهريب المخدرات.