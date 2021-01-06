رغم المكاسب الاستثنائية لشركة "أبل" خلال عام 2020، بإضافة ما يقرب من تريليون دولار إلى رأسمالها السوقي في الأشهر الـ 12 الماضية، إلا أنها لم تأتي على رأس قائمة أكبر الرابحين خلال عام الوباء.

واعتمد ترتيب الشركات على نسبة المكاسب للقيمة السوقية للشركة، ما يعطي وزناً أكبر للشركات الأصغر حجماً والتي شهدت طفرات في أسعارها، ولتلافي عيوب هذه الطريقة حددت صحيفة "فاينانشال تايمز"، قائمة بالشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية كنسبة مئوية لرأسمالها السوقي، بحد أدنى لأرباح رأس المال السوقي لا تقل عن 10 مليارات دولار.

وكان للشركات الصينية التفوق في القائمة التي شملت 100 شركة واختصرتها "العربية.نت" إلى 20 شركة، حيث استحوذت الصين على 36% مقابل 30% للشركات الأميركية.

تسلا تلامس السحاب

وأظهر التقرير أن شركات التكنولوجيا كان لها اليد الطولى، إلا أن شركة تسلا تصدرت القائمة بعد أن ارتفعت قيمتها السوقية من 75 مليار دولار في بداية العام، بنحو 9 أضعاف مع الانضمام لمؤشر S&P500، لتصبح قيمتها السوقية أعلى من شركات السيارات السبعة التالية لها في الترتيب مجتمعة عند 669 مليار دولار.

من المتوقع أن تنتج Tesla حوالي 500000 سيارة على مدار العام - نصف الكمية التي توقعها Elon Musk في عام 2016. لكنها سجلت الآن ربحاً في خمسة أرباع متتالية.

2. مجموعة البحر

أظهرت الشركة الأكثر قيمة في جنوب شرق آسيا مقاومة ضد فيروس كورونا في جميع أعمالها الأساسية الثلاثة: الألعاب والتجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية.

وفازت لعبة Free Fire على الهاتف المحمول بملايين اللاعبين الجدد في عام 2020 بينما أصبحت منصتها Shopee أكثر تطبيقات التجارة الإلكترونية تنزيلاً في المنطقة تتجه Sea الآن بشكل أعمق إلى مجال التمويل بعد حصولها مؤخراً على ترخيص مصرفي رقمي في سنغافورة. لكن الشركة لا تزال تكافح من أجل تحقيق أرباح، مع اتساع صافي الخسائر في الربع الثالث.

ارتفعت القيمة السوقية للشركة 446% إلى 102 مليار دولار خلال 2020.

3- زووم

أصبحت زووم مرادفاً للاتصال أثناء الوباء. في غضون عام، قفز عدد العملاء الذين لديهم ما لا يقل عن 10 موظفين خمسة أضعاف تقريباً.

ارتفعت القيمة السوقية للشركة 413% خلال 2020 لتنهي العام عند مستوى 96 مليار دولار.

4. Pinduoduo

كان صعود مجموعة التجارة الإلكترونية مدفوعاً بالوباء حيث لجأ مئات الملايين من المتسوقين الصينيين إلى هواتفهم الذكية بدلاً من مراكز التسوق.

أدى التباطؤ الاقتصادي إلى زيادة الطلب على سلع Pinduoduo الرخيصة للغاية، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 70% في الأشهر التسعة الأولى من العام. كما أنها اقتربت من الربحية مع كبح الخصومات، وارتفعت القيمة السوقية للشركة بنسبة 396% إلى 218 مليار دولار.

5- BYD

تعافت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية BYD بسرعة من التراجع الناجم عن فيروس كورونا في المبيعات بعد إصدار سيارتها الكهربائية الرياضية من طراز Han، في شهر يونيو وهي منافسة لطراز تسلا 3.

وساعدت طفرة المبيعات المجموعة المدعومة من وارن بافيت، وهي من أوائل المتنافسين لـ تسلا في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، على استعادة مكاسبها التي خسرتها أمام تسلا والشركات الصينية الناشئة، لترتفع قيمتها إلى 78 مليار دولار بنسبة 359%.

6. CrowdStrike

ازدهر الطلب على برامج الأمن السيبراني من CrowdStrike حيث أنشأت الشركات قوى عاملة بعيدة وخططت لتسريع نقل البيانات إلى السحابة.

وصنعت الشركة، التي تم طرحها في يونيو 2019، اسمها بعد الكشف عن متسللين روس داخل خوادم اللجنة الوطنية الديمقراطية الأميركية في انتخابات عام 2016.

وجاءت دفعة أخرى في ديسمبر مع أنباء عن حملة قرصنة مدعومة من الدولة تستهدف الوكالات الفيدرالية الأميركية والقطاع الخاص. لترتفع أسهم الشركة بنسبة 357% إلى 47 مليار دولار خلال عام 2020.

7. Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co

استفاد Xinghuacun Fen ، صانع المشروبات الروحية الصيني المعروف بخط إنتاجه الواسع، من تعافي الصين بعد فيروس كورونا، لتقفز إيرادات الشركة بأكثر من 50% في عام 2020، وترتفع قيمتها السوقية إلى 50 مليار دولار بنمو 346%.

8. LONGi Green Energy Technology

حقق أكبر منتج لألواح الطاقة الشمسية في العالم أداءً قوياً بعد توقعات بأن الصين ستزيد بسرعة من كمية منشآت الطاقة الشمسية للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتغير المناخ، لتصعد أسهم الشركة بنسبة 296% إلى 53 مليار دولار.

كان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قال إن الصين ستزيد حصة الوقود غير الأحفوري في استهلاكها الأساسي للطاقة إلى 25% بحلول عام 2030، مع هدف أكثر من 1200 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية - مقارنة بما يزيد قليلاً عن 200 جيجاواط من الطاقة الشمسية.

9. بينتيريست

ارتفعت شعبية شبكة التواصل الاجتماعي المنافس لتطبيق إنستغرام أثناء الإغلاق حيث لجأ الأشخاص المتعطشون للترفيه إلى نظامها الأساسي، مما جذب المعلنين حيث استفادت العلامات التجارية من ازدهار التجارة الإلكترونية. ارتفع متوسط عدد المستخدمين الشهري بنسبة 40% تقريبًا على أساس سنوي في الربع الأخير، لترتفع قيمتها السوقية بنسبة 291% إلى 41 مليار دولار.

10- Twilio

لم يلق النمو السريع لـ Twilio سوى القليل من الضجة العامة، حيث تقوم الشركة بتطوير واجهات برمجة التطبيقات، حيث تعد الشركة وراء تطبيقات شائعة مثل Instacart و Uber، حيث تمكن خدماتها تلك التطبيقات من التواصل مع عملاءهم من خلال الرسائل النصية والصوتية.

ارتفع الطلب خلال الوباء، مما أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة 51% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 مقارنة بالعام السابق، وسجلت الشركة ارتفعاً في قيمتها السوقية بنسبة 279% إلى 51 مليار دولار.

11. CATL

وساعد الانتعاش في مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2020 على دفع شركة صناعة البطاريات الصينية المعاصرة Amperex Technology إلى بورصة ChiNext والتي تقابل بورصة ناسداك.

وتزود CATL بطاريات الليثيوم أيون لبعض أكبر شركات السيارات في العالم ، بما في ذلك Daimler و BMW ، ولديها حوالي نصف سوق البطاريات الصينية. تم استخدام بطارياتها في بعض سيارات تسلا الكهربائية المصنوعة في شنغهاي.

CATL لها أهدافها في السوق الأوروبية وتقوم ببناء مصنع للبطاريات في ألمانيا. لكنها تواجه منافسة شديدة من شركة LG Chem الكورية، التي تفوقت على CATL العام الماضي لتصبح أكبر صانع للبطاريات في العالم. إلا أن قيمتها السوقية أخذت في الارتفاع حتى 125 مليار دولار بنمو 271%.

12- Square

وتوفر شركة Square تقنية نقاط البيع للتجار الصغار، حيث يسمح التطبيق بالتحويل الفوري للأموال بين الأشخاص والشركات. لكن ميزاته الإضافية - للأعمال المصرفية والتداول والعملات المشفرة.

وحقق تطبيق Cash App عائدات بقيمة 2.1 مليار دولار خلال الربع الثالث، بزيادة خمسة أضعاف عن نفس الفترة من العام السابق ويمثل 70%من إجمالي إيرادات شركته الأم Square البالغة 3 مليارات دولار.

ارتفعت القيمة السوقية للشركة 265% إلى 98 مليار دولار.

13. مجموعة الصين للسياحة الحرة

أبلغت أكبر شركة تشغيل للأسواق الحرة في الصين عن انتعاش حاد في الأعمال التجارية منذ أن تمت السيطرة على الوباء في البلاد.

وزاد صافي الدخل بأكثر من الضعف في الربع الثالث من عام 2020 بعد خسارة في الربع الأول، حيث دفعت قيود السفر العالمية السياح الصينيين إلى السفر محليًا. كما استفادت من سياسة جديدة رفعت حصة الشراء للمتسوقين الصينيين المعفيين من الرسوم الجمركية. لترتفع القيمة السوقية للشركة بنسبة 239% إلى 84 مليار دولار.

14. WuXi Biologics

استفادت مجموعة البحث والتصنيع الخاصة بعقود الأدوية من عمليات الإغلاق التي سببها فيروس كورونا للمنافسين خارج الصين ووسعت وجودها في الخارج خلال الوباء، ما رفع قيمتها السوقية إلى 54 مليار دولار بزيادة 230% خلال 2020.

كما أكملت منشأة تصنيع جديدة في أيرلندا ووقعت عقود إيجار لتشغيل ما لا يقل عن 4 مرافق لتطوير واختبار وتصنيع الأدوية في ألمانيا والولايات المتحدة.



15. شركة Xiaomi

كان العام الرهيب لشركة Huawei بمثابة مكاسب غير متوقعة لشركة تصنيع الهواتف الذكية الكبيرة الأخرى في الصين. مع تحفيز عقوبات هواوي التي تفرضها واشنطن على مستخدمي Android حول العالم على اللجوء إلى أجهزة Xiaomi منخفضة التكلفة، فقد صعدت فوق شركة Apple لتحتل المرتبة الثالثة في حصة سوق الهواتف الذكية العالمية. تمت إضافة أسهمها إلى مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ هذا الصيف وتجاوز علامة القيمة السوقية البالغة 100 مليار دولار في ديسمبر.

16. سناب شات

أصيب Snap بتجميد في سوق الإعلانات الرقمية عندما انتشر الوباء لأول مرة، لكن مجموعة وسائل التواصل الاجتماعي تعافت منذ ذلك الحين لتسجل إيرادات قياسية حيث تدفق المستخدمون على الخدمة أثناء الإغلاق وعودة المسوقين. استفادت الشركة أيضًا من مقاطعة المعلنين للمنافس الأكبر فيسبوك.

ارتفعت القيمة السوقية لتطبيق التواصل الاجتماعي 226% إلى 75 مليار دولار.

17. Chewy

تعني زيادة ملكية الحيوانات الأليفة وجود الكلاب والقطط الجائعة: يأتي أكثر من 70% من مبيعات Chewy الآن من العملاء المسجلين في التجديد التلقائي للطعام والضروريات الأخرى.

لا يزال المستثمرون يرون أن هناك فرصة أكبر في متاجر التجزئة عبر الإنترنت التي تندفع نحو اقتصاد الحيوانات الأليفة الأوسع: تم إطلاق عرض الرعاية الصحية عن بُعد "Connect With A Vet"، في أكتوبر. هذا النوع من التحرك، وبناء لوجستيات التسليم الخاصة به، قاد الإيرادات للنمو 45% على أساس سنوي في الربع الثالث.

ارتفع تطبيق الحيوانات الأليفة بنسبة 221% لتبلغ قيمتها السوقية 37 مليار دولار.

18. The Trade Desk

قبل عام مضى، كان The Trade Desk نشاطًا واعدًا في مجال تكنولوجيا الإعلانات، وكان أصغر من المجموعات الإعلانية الكبيرة التي يخدمها. بحلول نهاية عام 2020، تجاوزت قيمتها السوقية WPP و Omnicom و Publicis مجتمعين لتصل إلى 38 مليار دولار بزيادة 221%.

وتوفر الشركة برنامجًا يعمل كمنصة وساطة لمشتري الإعلانات الرقمية، مع اقتطاع جزء من المعاملات والرسوم من توفير البيانات. يقدر المحللون أنها حققت إيرادات متواضعة نسبيًا بلغت 807 ملايين دولار في عام 2020؛ يراهن المستثمرون على طفرة في الإعلان الرقمي الآلي الذي ينتشر عبر أجهزة التلفزيون والبودكاست واللوحات الإعلانية.



19. Chongqing Zhifei البيولوجية

في أوائل ديسمبر ، أصبحت شركة المنتجات البيولوجية Chongqing Zhifei رابع مجموعة صيدلانية في الصين تبدأ المرحلة النهائية من تجارب السلامة والفعالية للقاح كوفيد-19، ومع اقترابها من الإعلان عن لقاح لم يتم تدقيقه بعد ارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 35 مليار دولار.

20. DocuSign

تسببت بضعة أشهر من العمل عن بُعد في قيام المؤسسات بتسريع خططها الرقمية التي كانت مستهدفة بعد 4 سنوات، وفقًا لتقديرات دان سبرينغر، الرئيس التنفيذي لشركة DocuSign.

واستفادت شركة التوقيع الإلكتروني، التي تمكن المستخدمين من أتمتة إدارة العقود، من التسارع من خلال توسيع نطاق منتجاتها، حيث تقوم أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بفحص المستندات لتحديد المخاطر، وستوفر الشركة قريبًا القدرة على توثيق المعاملات بالكامل عبر الفيديو.

وصلت القيمة السوقية للشركة إلى 41 مليار دولار بنمو 212% خلال عام الوباء، خاصةً وأن الشركات التي تتحول للمعاملات الرقمية لن تعود للوراء مرة أخرى.