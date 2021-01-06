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هذا ترتيب شركات الوساطة بسوق الأسهم السعودية في ديسمبر

This picture taken December 12, 2019 shows a view of the sign showing the logo of Saudi Arabia's Stock Exchange Market (Tadawul) bourse in the capital Riyadh. (Reuters)
سوق الأسهم السعودية "تداول"
سوق السعودية

هذا ترتيب شركات الوساطة بسوق الأسهم السعودية في ديسمبر

استحوذت 5 شركات على نحو 62% من إجمالي قيمة التداولات

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دبي - العربية.نت

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تصدرت شركة الراجحي المالية ترتيب شركات الوساطة في سوق الأسهم السعودية الرئيسي خلال شهر ديسمبر 2020، للشهر السادس على التوالي، بقيمة تداول نحو 100.37 مليار ريال تعادل نسبة 19.8% من إجمالي قيم التداول خلال الشهر.

ووفقاً لبيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، احتلت شركة الأهلي كابيتال المركز الثاني بقيمة تداول نحو 70.68 مليار ريال، تعادل 13.95% من إجمالي قيمة التداول بالسوق السعودي الرئيسي، بعد التداول على نحو 2.29 مليار سهم.

وحافظت شركة الأهلي كابيتال على مركز الوصيف للشهر السادس على التوالي خلال العام 2020.

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وحافظت شركة دراية المالية على المركز الثالث منذ أكتوبر الماضي، بعد تسجيل قيمة تداول نحو 57.27 مليار ريال تمثل نسبة 11.3% من إجمالي قيم التداول خلال ديسمبر 2020، بعد التداول على نحو 1.8 مليار سهم.

وفي المركز الرابع جاءت شركة الجزيرة كابيتال بقيمة 45.92 مليار ريال تمثل 9.06% من إجمالي تداولات السوق الرئيسي خلال ديسمبر بعد تنفيذ كمية تداول نحو 1.59 مليار سهم.

واحتلت شركة سامبا كابيتال، المركز الخامس بقيمة تداول نحو 40.17 مليار ريال تعادل 7.93% من إجمالي قيمة التداولات، مسجلة كمية تداول نحو 1.32 مليار سهم.

واستحوذت الشركات الخمس على نحو 62% من إجمالي قيمة التداولات بسوق الأسهم الرئيسي خلال ديسمبر 2020، وذلك لعدد 31 شركة وساطة بتداولات نحو 506.69 مليار ريال، عبر التداول على نحو 16.96 مليار سهم.

وجاء ترتيب الشركات كالتالي:

أداء شركات الوساطة السعودية في ديسمبر 2020
أداء شركات الوساطة السعودية في ديسمبر 2020
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