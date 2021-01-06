البلد الذي له أطول تاريخ من أسعار الفائدة السلبية تقدم لأصحاب المنازل قروضا لمدة 20 عاماً بسعر فائدة ثابت عند صفر.

يمكن للعملاء في وحدة الرهن العقاري الدنماركية في بنك Nordea Abp ، اعتباراً من يوم الثلاثاء، الحصول على الرهون العقارية، والتي ستحمل قسيمة أقل من سندات الخزانة الأميركية القياسية لمدة 10 سنوات. وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي عام 2012، قاد صناع السياسة النقدية أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر للدفاع عن ربط الكرونة باليورو. ومنذ ذلك الحين، تمتع أصحاب المنازل الدنماركيون بانخفاض مستمر في تكاليف الاقتراض.

الفكرة التي كانت لا يمكن تصورها في السابق بالاقتراض على مدى عقدين من الزمان دون دفع الفائدة تأتي في الوقت الذي يخجل فيه محافظو البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم من رفع أسعار الفائدة. ومن غير المرجح أن يرفع أي بنك مركزي غربي رئيسي أسعار الفائدة هذا العام، وفقاً للمراجعة الفصلية للسياسة النقدية التي تقوم بها بلومبرغ.

ومع استمرار انخفاض أسعار الفائدة، تنضم بنوك أخرى في الدنمارك - موطن أكبر سوق للسندات المغطاة المدعومة بالرهن العقاري في العالم - إلى نورديا.

وتقول Totalkredit، وهي وحدة تابعة لأكبر مقرض للرهن العقاري في الدنمارك، Nykredit Realkredit ، إنها ستقدم أيضًا قروضًا لمدة 20 عامًا بفائدة 0٪.

وأشارDanske Bank ، أكبر بنك في الدنمارك، إلى أنه قد يحذو حذوه، فقد أصدر المقرضون الدنماركيون لأول مرة سندات لمدة 20 عاماً مع قسائم بنسبة 0% قبل بضع سنوات.

وقالت ليزا بيرغمان، كبيرة اقتصادي الإسكان في نورديا كريديت، في مذكرة إن الطلب موجود، ومن المحتمل أن يكون سعر السند قريبا من مستوى قياسي.