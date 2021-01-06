تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تهدف إلى تلقيح نصف سكانها في الربع الأول، البدء في تصنيع لقاح مجموعة سينوفارم هذا العام، وفقا لصحيفة “The National”.

وتسعى الإمارات إلى تحقيق مناعة القطيع في وقت لاحق من هذا العام من خلال تطعيم ما يصل إلى 70٪ من سكانها، وفقاً لما ذكرته، رئيسة اللجنة الوطنية للإدارة السريرية لفيروس كورونا، نوال الكعبي.

وسلمت شركة سينوفارم الصينية 3 ملايين جرعة من لقاحها إلى الإمارات حتى الآن، وفقا لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وأظهرت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية فعالية اللقاح بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد19"، كما سجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة بعد أن تم اختباره على 42299 متطوعاً.

وتقدم دولة الامارات العربية المتحدة التي يشكل المغتربون غالبية سكانها البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة، لقاحات مجانا لسكانها. وفى يوم الثلاثاء قال مسؤول صحي كبير إن الإمارات لديها أكثر من 826 ألف جرعة حتى الآن.

وافقت دولة الإمارات العربية المتحدة على لقاح شركة فايزر-بيونتك، إلى جانب لقاح سينوفارم.