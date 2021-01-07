انتعش سوق أرقام السيارات المميزة على مستوى العالم وحقق الهواة والعاملون في هذا السوق أرباحاً كبيرة على الرغم من الركود الاقتصادي الذي ضرب العالم خلال العام 2020 بسبب وباء كورونا، فيما وصفت جريدة بريطانية هذا الاستثمار بأنه "بزنس ذكي" حقق العاملون فيه أرباحاً طائلة خلال الفترة الماضية.

وقال تقرير لجريدة "ديلي ميل" البريطانية اطلعت عليه "العربية.نت" إن الفترة الماضية شهدت "ارتفاعاً قوياً في الطلب على لوحات أرقام السيارات الشخصية خلال وباء كورونا، مما حوّل العديد منها إلى استثمارات ذكية".

وتقول الصحيفة إن الزيادة في المبيعات ساعدت على ارتفاع أسعار اللوحات الأكثر طلبا، مما أدى إلى إنشاء صناعة بملايين الدولارات حول العالم حيث يمكن التداول بهذه اللوحات المميزة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 150 جنيهاً إسترلينياً و200 ألف جنيه إسترليني، وربما أكثر من ذلك.

وقال راسل بالمر، وهو مدير شركة (CarReg) التي تعمل في هذا المجال: "مع إجبار الكثير من الأشخاص على العمل من المنزل، كان هناك ازدهار في بعض الأعمال التجارية، حيث اكتشف الناس أن لوحات الأرقام الشخصية يمكن أن تكون استثمارات ذكية. بفضل المزادات والمبيعات المنتظمة عبر الإنترنت، ليست هناك حاجة للمشترين للخروج من باب منزلهم".

وبحسب بالمر فإن لوحة التسجيل البريطانية (JAC 1K) التي بيعت بمبلغ 8700 جنيه إسترليني في عام 2008 يمكن الآن بيعها بمبلغ يصل إلى 50 ألف جنيه إسترليني.

أما لوحة التسجيل (MEG 4N) فبلغت قيمتها 12 ألفاً و500 جنيه إسترليني في عام 2003، ولكن بعد زواج ميغان ماركل من الأمير هاري تم تقييمها منذ ذلك الحين بمبلغ 45 ألف جنيه إسترليني.

كما أن اللوحة (BOR 15N) التي تم اقتناؤها مقابل 650 جنيهاً إسترلينياً في عام 2013 بيعت العام الماضي مقابل ألفي جنيه إسترليني، بعد أن أصبح بوريس جونسون رئيساً للوزراء.

وبحسب تقرير "ديلي ميل" فإن بعض لوحات السيارات المميزة قد تتجاوز الـ100 ألف جنيه إسترليني أو أكثر، حيث يمتلك بالمر رقم لوحة تسجيل السيارة (1 RP) الذي ورثه من والده الراحل الذي كان يشترك في نفس الأحرف الأولى من الاسم. وتقدر قيمة هذه اللوحة حالياً بأكثر من 150 ألف جنيه إسترليني. ويقول بالمر: "يمكن أن يكون الأمر جذاباً بشكل خاص إذا كان لديك اسم مثل اسمي تم تناقله عبر العائلة - لأنه يعني شيئاً مميزًا".

وتنتشر تجارة لوحات أو أرقام السيارات المميزة في العديد من دول العالم التي تسمح بذلك، كما أنها تلقى رواجاً واسعاً في دول الخليج حيث يتم تنظيم العديد من المزادات سنوياً في مختلف دول الخليج والتي يتم خلالها بيع الأرقام المميزة مقابل مبالغ ضخمة، فيما يتمكن مالكو هذه الأرقام لاحقاً من تحقيق أرباح كبيرة في حال قرروا بيعها أو المتاجرة بها لاحقاً.