أظهرت البيانات التاريخية أن أسواق الأسهم الأميركية تهتم بشكل أكبر بأي حزب يسيطر على الكونغرس وليس بالحزب الذي يفوز بالبيت الأبيض.

وأثبت الكونغرس المنقسم، الذي يستولي فيه حزب على مجلس الشيوخ، فيما يستولي الحزب الآخر على مجلس النواب أنه السيناريو الأفضل للمستثمرين.

فمنذ عام 1950، تجاوز متوسط العائد السنوي لمؤشر ستاندرد أند بورز 17% في الفترات التي وجد فيها كونغرس منقسم بحسب "إل بي ل فاينانشال"، فيما بلغ متوسط العائد 13.4% في ظل كونغرس جمهوري، و10.7% عندما يسيطر الديمقراطيون عليه.

وعند توسيع السيناريو وإضافة عامل الرئاسة إلى الكونغرس فالسيناريو الأفضل للأسهم تاريخياً هو رئيس ديمقراطي مع كونغرس جمهوري، فيما أن الرئيس الجمهوري والكونغرس الديمقراطي هو الأسوأ للأسواق.

وعلى سبيل المثال، تحت رئيس ديمقراطي تجاوز متوسط العائد السنوي 18.3% لمؤشر S&P500 عندما كان الكوونغرس جمهوريا، فيما نما بـ 13.2% تحت كونغرس ديمقراطي، وبنحو 16% تحت كونغرس منقسم.

أما تحت رئيس جمهوري فجاء الأداء الأفضل لمؤشر S&P500 في سيناريو الكونغرس المنقسم بمتوسط نمو 17.9%، فيما كان متوسط العائد 9.4% في ظل كونغرس جمهوري، و8.7% فقط في ظل كونغرس ديمقراطي.

والسبب في تفضيل الأسواق للكونغرس المنقسم يعود إلى تفضيل الأسواق الحد من نفوذ طرف معين في تمرير التشريعات الجديدة أو تغيير السياسات المعمول بها.