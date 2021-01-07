  • مباشر
اللغة

البيت الأبيض أم الكونغرس.. بمن تهتم أسواق المال؟

أميركا و الصين

البيت الأبيض أم الكونغرس.. بمن تهتم أسواق المال؟

الانقسام أفضل سيناريو محبب للمستثمرين

متابع الغاء المتابعة

مايا جريديني - العربية

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت البيانات التاريخية أن أسواق الأسهم الأميركية تهتم بشكل أكبر بأي حزب يسيطر على الكونغرس وليس بالحزب الذي يفوز بالبيت الأبيض.

وأثبت الكونغرس المنقسم، الذي يستولي فيه حزب على مجلس الشيوخ، فيما يستولي الحزب الآخر على مجلس النواب أنه السيناريو الأفضل للمستثمرين.

فمنذ عام 1950، تجاوز متوسط العائد السنوي لمؤشر ستاندرد أند بورز 17% في الفترات التي وجد فيها كونغرس منقسم بحسب "إل بي ل فاينانشال"، فيما بلغ متوسط العائد 13.4% في ظل كونغرس جمهوري، و10.7% عندما يسيطر الديمقراطيون عليه.

UBS: برنت عند 60 دولاراً منتصف 2021 بفضل قرار السعودية طاقة أسعار النفط UBS: برنت عند 60 دولاراً منتصف 2021 بفضل قرار السعودية

وعند توسيع السيناريو وإضافة عامل الرئاسة إلى الكونغرس فالسيناريو الأفضل للأسهم تاريخياً هو رئيس ديمقراطي مع كونغرس جمهوري، فيما أن الرئيس الجمهوري والكونغرس الديمقراطي هو الأسوأ للأسواق.

وعلى سبيل المثال، تحت رئيس ديمقراطي تجاوز متوسط العائد السنوي 18.3% لمؤشر S&P500 عندما كان الكوونغرس جمهوريا، فيما نما بـ 13.2% تحت كونغرس ديمقراطي، وبنحو 16% تحت كونغرس منقسم.

أما تحت رئيس جمهوري فجاء الأداء الأفضل لمؤشر S&P500 في سيناريو الكونغرس المنقسم بمتوسط نمو 17.9%، فيما كان متوسط العائد 9.4% في ظل كونغرس جمهوري، و8.7% فقط في ظل كونغرس ديمقراطي.

والسبب في تفضيل الأسواق للكونغرس المنقسم يعود إلى تفضيل الأسواق الحد من نفوذ طرف معين في تمرير التشريعات الجديدة أو تغيير السياسات المعمول بها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

حرق وتفجيرات.. تاريخ مبنى الكونغرس طيلة 200 عام حرق وتفجيرات.. تاريخ مبنى الكونغرس طيلة 200 عام
وزير صحة لبنان يستفز المواطنين.. صورة غداء تشعل وزير صحة لبنان يستفز المواطنين.. صورة غداء تشعل "التواصل"

الأكثر قراءة

وقف تمويل فضائيات إخوانية.. وتعليق أفلام مسيئة لمصر وقف تمويل فضائيات إخوانية.. وتعليق أفلام مسيئة لمصر
الكونغرس يستأنف تصديق فوز بايدن.. سقوط الاعتراضات يتوالى الكونغرس يستأنف تصديق فوز بايدن.. سقوط الاعتراضات يتوالى
عاشقة لترمب وخدمت بالجيش.. من هي قتيلة الكابيتول؟ عاشقة لترمب وخدمت بالجيش.. من هي قتيلة الكابيتول؟
"يارب يشفيكي يا حتة من قلبي".. رسالة مؤثرة من حمادة هلال لزوجته
زعيم سني يخاطب خامنئي: إلى متى سنبقى مواطنين زعيم سني يخاطب خامنئي: إلى متى سنبقى مواطنين "درجة ثانية"؟
وصمة الكابيتول تشرذم فريق ترمب.. استقالات بالبيت الأبيض وصمة الكابيتول تشرذم فريق ترمب.. استقالات بالبيت الأبيض

قبل أن تذهب

ربع الشباب الأتراك في صفوف البطالة
ربع الشباب الأتراك في صفوف البطالة

اكتشف المزيد