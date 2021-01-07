قال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الخميس، إن دول الخليج تتوقع فتح مجالها الجوي أمام قطر واستئناف التجارة في غضون أسبوع من التوقيع على اتفاق المصالحة بينهما في 5 يناير الجاري.

وأوضح قرقاش في إفادة إعلامية افتراضية، أن الاتفاقية الموقعة في السعودية في قمة لقادة دول الخليج تتضمن "مذكرة بشأن إنهاء الإجراءات خلال أسبوع"، في إشارة إلى الإجراءات الجوية والتجارية. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وبموجب الاتفاق، وافقت 4 دول عربية، بما في ذلك الإمارات، على إعادة العلاقات بشكل كامل مع قطر، منهية المقطاعة التي استمرت 3 سنوات.

وجاء الاتفاق قبل أسبوعين من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية لكن قرقاش قال إنها تضمنت فقرات تتعلق باحترام سيادة الطرف الآخر والتصدي للتطرف والإرهاب.

وقال قرقاش "لدينا بداية جيدة للغاية، ونضع هذه المسألة المتعلقة بأزمة قطر وراء ظهورنا، لكن لدينا مشكلة في إعادة بناء الثقة ونحن بحاجة إلى القيام بذلك".

في عام 2017 ، قامت الدول الأربع بمقاطعة الدوحة.

بعد إبرام الصفقة، قال قرقاش لشبكة CNN إن الدول تتوقع التحرك بسرعة كبيرة لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، مضيفاً أن القضايا القانونية التي نشأت بين البلدين أثناء الخلاف سيتم تعليقها وإسقاطها.

اعتباراً من صباح الخميس، كانت الخطوط الجوية القطرية لا تزال تتجنب المجال الجوي السعودي، وفقاً للتشغيل على موقع تتبع الرحلات الجوية FlightRadar 24. بمجرد استئناف شركة الطيران المملوكة للدولة رحلاتها إلى الدول العربية الأربع، والتي تضمنت ما يصل إلى 52 رحلة يومية قبل الأزمة.