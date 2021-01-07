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بطاقة معايدة وصلت صاحبها بعد 66 عاماً في البريد

Chris Harmon
كريس هارمون ممسكاً ببطاقة المعايدة
اقتصاد بريطانيا

بطاقة معايدة وصلت صاحبها بعد 66 عاماً في البريد

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لندن - العربية.نت

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علقت بطاقة معايدة في خدمات البريد لمدة 66 عاماً لكنها وصلت أخيراً إلى صاحبها البريطاني الذي أعلن ابتهاجه بوصول البطاقة التي كان من المفترض أن تصل إليه في العام 1955.

وبحسب المعلومات التي نشرتها جريدة "مترو" البريطانية، واطلعت عليها "العربية.نت"، فقد تم إرسال الرسالة إلى كريس هارمون البالغ من العمر حالياً 75 عاماً، من صديق أميركي عندما كان صبياً صغيراً، لكن الأمر استغرق 66 عاماً حتى تصل إليه في النهاية.

وتم اكتشاف الرسالة مؤخراً في متجر خيري بمدينة "دورشيستر" البريطانية بعد تسليمها هناك كجزء من حملة لجمع التبرعات تستهدف هواة الطوابع، لكن أحد المتطوعين المجتهدين رأى أن البطاقة البريدية كانت موجهة إلى "كريس هارمون" فما كان منه إلا أن بحث عنه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومن ثم تواصل معه وأبلغه بوجودها.

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وأرسل المتطوع رسالة إلى هارمون يسأله فيها إن كانت البطاقة مخصصة له وكان مسروراً لمعرفة ذلك، ومن ثم تمكن هارمون من استلامها أخيراً بعد 66 عاماً على ضياعها.

وأكد هارمون سعادته لتلقيه أخيراً الرد على رسالة كان قد بعثها في ذلك الوقت إلى صديقه الأميركي السيد كيندال، الذي يوقع باسم "العم فريد".

وظل الاثنان صديقين بالمراسلة عبر المحيط الأطلسي حتى السبعينيات عندما فقدا الاتصال بينهما. وحاول هارمون دون جدوى تعقب السيد كيندال الذي يسكن في ولاية نيو جيرسي، خلال زيارة إلى الولايات المتحدة في عام 2007، لكنه اكتشف منذ ذلك الحين أن صديقه قد توفي منذ عدة سنوات.

وشكر المتقاعد هارمون الذي كان يعمل مندوباً للمبيعات، المتجر الخيري للعثور عليه ونقل البطاقة البريدية له.

وقال هارمون: "لقد كنتُ مبتهجاً للغاية عندما تلقيتُ الرسالة التي تخبرني عن البطاقة البريدية، لم أستطع تصديق ما كنتُ أقرأه، لقد كان الأمر بعيد المنال".

وأضاف: "كانت البطاقة موجهة إلى المكان الذي كنتُ أعيشُ فيه عندما كنتُ طفلاً. ليس لدي أي فكرة عن الكيفية التي انتهى بها الأمر في مؤسسة خيرية لرعاية المسنين وأود معرفة المزيد عنها. إنه حقاً غريب جداً.. أنا ممتن جداً للفريق لتتبعهم لي وإرسال البطاقة البريدية إلي".

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