بين عشية وضحاها، لمس سعر "بيتكوين" أمس الأربعاء، سقفاً عالياً جديداً عند 37000 دولار لأول مرة منذ ظهورها قبل 12 عاماً، مسجلة زيادة بنسبة 10٪ في غضون 12 ساعة فقط.

وفقاً لتحليل موقع CryptoSlate المتخصص، فإن المحفز الرئيسي لهذه القفزة السريعة هو التراكم العنيف لطلبات شراء "بيتكوين" على منصة Coinbase.

فقد لوحظ على مدار الأسبوع الماضي، أنه كلما زاد سعر "بيتكوين" على منصة Coinbase، تبع ذلك ارتفاعات أخرى كبيرة.

فما تأثير Coinbase على ارتفاع أسعار "بيتكوين"؟

عندما تكون هناك علاوة على Coinbase، فهذا يعني أن المشترين على المنصة يسعون بلا هوادة لشراء "بيتكوين". ويؤدي هذا إلى زيادة طلب المشترين على العملة الرقمية في كل مكان حول العالم، مما ينتج عنه بالتالي ارتفاع السعر بسرعة كبيرة.

سياسة الطلب والعرض

وعلى الرغم من أن أصحاب الثروات العالية يشترون عادة "بيتكوين" من خلال Grayscale Bitcoin Trust وبورصة CME BTC الآجلة، إلا أن تراكم "بيتكوين" الهائل في MicroStrategy على Coinbase، يظهر أنه لا يزال بإمكان المستثمرين أصحاب الثروات العالية شراء العملة الرقمية على Coinbase.

ويعد توقيت ظهور العلاوة على Coinbase أمراً بالغ الأهمية، بسبب بروز ضغوط البيع من آسيا. ففي 5 يناير، أظهرت بيانات من CryptoQuant أن "حيتان" كوريا الجنوبية، أودعوا 60 مليون دولار في Bithumb، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، وواحدة من البورصات القليلة التي يمكنها التعامل مع مثل هذا الطلب الكبير إذا ظهر.

وبالنظر إلى أن سعر "بيتكوين" ارتفع بين عشية وضحاها على الرغم من الإيداع الكبير في Bithumb، فمن المحتمل أن المشترين في الولايات المتحدة تغلبوا على البائعين في آسيا.

مستويات قياسية

من ناحية أخرى، عندما يتم اختراق مستوى معين بأوامر بيع مكدسة، فقد يتسبب ذلك في تصفية سلسلة من مراكز البيع، مما يدفع سعر "بيتكوين" للأعلى.

وقد تجاوز سعر "بيتكوين"، التي تحتل المرتبة الأولى ضمن العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مستوى 20000 دولار للمرة الأولى على الإطلاق في 16 مارس، ومنذ ذلك الحين ركبت موجة صعود دفعت بالعملة الرقمية للقفز بأكثر من 800%.

وبلغت القيمة السوقية لـ "بيتكوين" الأربعاء 655 مليار دولار، بزيادة قدرها 68 مليار دولار في 24 ساعة فقط.

وفي مذكرة نُشرت يوم الاثنين، حدد "جي بي مورغان" هدفاً سعرياً جريئاً طويل الأجل لعملة "بيتكوين"، متوقعاً أن ترتفع العملة المشفرة إلى 146 ألف دولار في ظل تنافسها مع الذهب كمخزن للقيمة، وفقاً لما ذكرته شبكة CNBC.



وكان صعود "بيتكوين" القياسي الذي شوهد في الأسابيع الأخيرة، مدفوعاً في جزء منه أيضاً بدخول المزيد من المستثمرين الكبار إلى السوق.