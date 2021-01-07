بعض جوازات السفر تمنح حامليها حرية أكبر من غيرها، للدخول إلى مجموعة أوسع من الدول بدون تأشيرات مسبقة، يوم الثلاثاء تم اختيار اليابان مرة أخرى كأقوى جواز سفر في العالم من خلال مؤشر جوازات سفر هينلى.

واستعادت اليابان ترتيبها بعدما منحت البرازيل المواطنين اليابانيين حق الوصول بدون تأشيرة إلى أراضيها، لتصل إجمالي الدول المسموح لليابانيين دخولها بدون تأشيرة إلى 191 دولة حول العالم. وفقاً للبيانات التي جمعتها “Statista”، واطلعت عليها "العربية.نت".

لم تكن اليابان وحدها في القارة الأسيوية، حيث حلت سنغافورة، في المرتبة الثانية مع 190 وجهة، تبعتها كوريا الجنوبية بـ 189 وجهة تسمح لمواطنيها بالدخول بدون تأشيرة سفر، وحلت ألمانيا في نفس المرتبة مع 189 وجهة.

وتأتي جوازات السفر: الفرنسية، والفنلندية، واللوكسبورغية، والإيطالية، بعد ذلك مع إمكانية الوصول إلى 188 دولة دون تأشيرة مسبقة.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هي أكثر انخفاضًا في الترتيب، إلا أن جواز السفر الأميركي لا يزال يعطي قوة كبيرة، حيث يمكن لحاملي جوازات السفر الأميركية السفر إلى 185 دولة دون قيود، هذا مستوى من الحرية يتمتع به أيضا المواطنون في النرويج وبلجيكا وسويسرا والمملكة المتحدة.