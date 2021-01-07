أطلقت شركة اتصالات عالمية مبادرة هي الأولى من نوعها تهدف لتقديم الدعم للشركات الصغيرة في بريطانيا وذلك لمساعدتها على الصمود خلال جائحة كورونا، وتتمثل المبادرة في تقديم خدمات الإنترنت مجاناً لمدة عام كامل، وذلك مع الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت بسبب الحاجة لتحقيق التباعد الاجتماعي الذي يستوجب إجراء العديد من الاجتماعات واللقاءات عبر شبكة الإنترنت.

وأعلنت شركة "فودافون" للاتصالات أنها ستوفر خدمات الإنترنت السريع لجميع الشركات الصغيرة في بريطانيا مجاناً طيلة العام الحالي 2021، وذلك بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الوصول إلى الإنترنت أثناء الإغلاق.

ونقلت تقارير صحفية بريطانية اطلعت عليها "العربية.نت" عن "فودافون" قولها إن جميع الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين موظف واحد و50 موظفاً ستكون قادرة على التقدم للحصول على العرض الجديد.

وبحسب الشركة فإن المشتركين سوف يحصلون على الانترنت مجاناً لمدة 12 شهراً، شريطة اشتراكهم بالخدمة لمدة 36 شهراً، وبعد انتهاء الشهور المجانية فإنهم يدفعون الرسوم المعتادة لخدمات الإنترنت، أي أن الشركة لم تقوم بتحصيل أية رسوم نظير خدمات الإنترنت خلال العام الحالي 2021.

لكن "فودافون" أكدت أن هذا العرض يتضمن أيضاً رسوماً بقيمة 20 جنيهاً إسترلينياً لمرة واحدة لتغطية تكاليف التأسيس، وقالت إنه لن يكون هناك دفعة أخرى مطلوبة من الشركات حتى الشهر الثالث عشر من العقد.

وتأتي هذه المبادرة بعد أن تبين من بحث أجرته شركة (Enterprise Nation) أن 71% من الشركات الصغيرة قالت إنها تعتمد الآن أكثر من أي وقت مضى على الانترنت ذو النطاق العريض (برودباند) بسبب وباء كورونا وتدابير التباعد الاجتماعي التي تجبر الشركات على استخدام أكثر للإنترنت.

ووفقاً للبحث فقد تضاعف عدد الشركات الصغيرة التي تعمل عبر الإنترنت بالكامل خلال الجائحة.

وقالت إيما جونز من شركة "إنتربرايز نيشن" التي أجرت البحث "إنه لأمر رائع أن نرى كيف تكيفت الشركات على مدار العام الماضي".