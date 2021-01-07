  • مباشر
اللغة

عقارات الهند تتعافى من الوباء وهذه الشركات السبب!

عقارات الهند
سوق العقارات في الهند
عقارات

عقارات الهند تتعافى من الوباء وهذه الشركات السبب!

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعافى تأجير المكاتب في الهند إلى مستويات ما قبل الجائحة بعد أن أدت عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا إلى أشد انخفاض منذ عقد من الزمان، وفقاً لبيانات "نايت فرانك" للأبحاث.

وقالت شركة الأبحاث في تقرير نشر اليوم الأربعاء إن أسعار الإيجارات في المدن الثماني الكبرى استردت 115% من متوسطتها الفصلية لعام 2019 خلال الربع الرابع مقابل 31% فقط خلال الربع الثالث.

سيطر قطاع التكنولوجيا على 41% من إجمالي عمليات التأجير خلال النصف الثاني من عام 2020 في بنغالورو، المعروفة باسم وادي السليكون في الهند، حيث ارتفعت حصة قطاع التكنولوجيا بنسبة 8% عن العام السابق.

فرضت الهند واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم في نهاية مارس، والتي أثرت على جميع قطاعات الاقتصاد تقريباً، وقد أعيد فتح الأعمال التجارية تدريجيا منذ سبتمبر مع تباطؤ الإصابات الجديدة.

ورغم انخفاض المساحات المنشغلة مكتبياً بنسبة 33% على أساس سنوي خلال النصف الثاني من العام إلى 2.06 مليون متر مربع، لكنه زاد بنسبة 28.8% عن النصف الأول. حافظ متوسط إيجارات المكاتب في بنغالورو، وتشيناي وحيدر أباد على مستويات 2019، ولكن الإيجارات في مومباي، وبوني، ومنطقة العاصمة الوطنية انخفضت بنسبة 5.6%، و 6% و 4.4% على التوالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

حرق وتفجيرات.. تاريخ مبنى الكونغرس طيلة 200 عام حرق وتفجيرات.. تاريخ مبنى الكونغرس طيلة 200 عام
وزير صحة لبنان يستفز المواطنين.. صورة غداء تشعل وزير صحة لبنان يستفز المواطنين.. صورة غداء تشعل "التواصل"

الأكثر قراءة

وقف تمويل فضائيات إخوانية.. وتعليق أفلام مسيئة لمصر وقف تمويل فضائيات إخوانية.. وتعليق أفلام مسيئة لمصر
الكونغرس يستأنف تصديق فوز بايدن.. سقوط الاعتراضات يتوالى الكونغرس يستأنف تصديق فوز بايدن.. سقوط الاعتراضات يتوالى
عاشقة لترمب وخدمت بالجيش.. من هي قتيلة الكابيتول؟ عاشقة لترمب وخدمت بالجيش.. من هي قتيلة الكابيتول؟
"يارب يشفيكي يا حتة من قلبي".. رسالة مؤثرة من حمادة هلال لزوجته
زعيم سني يخاطب خامنئي: إلى متى سنبقى مواطنين زعيم سني يخاطب خامنئي: إلى متى سنبقى مواطنين "درجة ثانية"؟
وصمة الكابيتول تشرذم فريق ترمب.. استقالات بالبيت الأبيض وصمة الكابيتول تشرذم فريق ترمب.. استقالات بالبيت الأبيض

قبل أن تذهب

ربع الشباب الأتراك في صفوف البطالة
ربع الشباب الأتراك في صفوف البطالة

اكتشف المزيد