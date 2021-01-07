تعافى تأجير المكاتب في الهند إلى مستويات ما قبل الجائحة بعد أن أدت عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا إلى أشد انخفاض منذ عقد من الزمان، وفقاً لبيانات "نايت فرانك" للأبحاث.

وقالت شركة الأبحاث في تقرير نشر اليوم الأربعاء إن أسعار الإيجارات في المدن الثماني الكبرى استردت 115% من متوسطتها الفصلية لعام 2019 خلال الربع الرابع مقابل 31% فقط خلال الربع الثالث.

سيطر قطاع التكنولوجيا على 41% من إجمالي عمليات التأجير خلال النصف الثاني من عام 2020 في بنغالورو، المعروفة باسم وادي السليكون في الهند، حيث ارتفعت حصة قطاع التكنولوجيا بنسبة 8% عن العام السابق.

فرضت الهند واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم في نهاية مارس، والتي أثرت على جميع قطاعات الاقتصاد تقريباً، وقد أعيد فتح الأعمال التجارية تدريجيا منذ سبتمبر مع تباطؤ الإصابات الجديدة.

ورغم انخفاض المساحات المنشغلة مكتبياً بنسبة 33% على أساس سنوي خلال النصف الثاني من العام إلى 2.06 مليون متر مربع، لكنه زاد بنسبة 28.8% عن النصف الأول. حافظ متوسط إيجارات المكاتب في بنغالورو، وتشيناي وحيدر أباد على مستويات 2019، ولكن الإيجارات في مومباي، وبوني، ومنطقة العاصمة الوطنية انخفضت بنسبة 5.6%، و 6% و 4.4% على التوالي.