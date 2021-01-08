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الصين تخطط لتشجيع مواطنيها لشراء السيارات المستعملة بهذه الطريقة

فيلر السيارات الصينية
سيارات صينية مستعملة
اقتصاد الصين

الصين تخطط لتشجيع مواطنيها لشراء السيارات المستعملة بهذه الطريقة

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العربية.نت

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على الرغم من أن الصين، أكبر سوق في العالم للسيارات الجديدة إلا أنها تأتي في ترتيب متأخر في سوق السيارات المستعملة، مع أقل من 15 مليون سيارة سنوياً في عام 2019.

وتسعى الصين عبر مجموعة من المحفزات لمضاعفة حجم سوق السيارات المستعملة بحلول عام 2025.

وتسير نحو 270 مليون سيارة على الطرق الصينية، إلا أن حداثة السوق والاعتبارات الاجتماعية في تمسك الأفراد بسيارتهم الأولى، تم بيع ما يقدر بـ 15 مليون سيارة مستعملة فقط في عام 2019، في تناقض حاد مع أماكن مثل أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وتهدف الصين إلى مضاعفة حجم السوق إلى 306 مليارات دولار بحلول عام 2025، حيث خفضت بكين الضرائب على تجار السيارات المستعملة، في مايو من 3% إلى 0.5%، مقابل 17% ضريبة على السيارات الجديدة.

كما سهلت الصين عملية تداول السيارات على التجار، والتي لا تحمل لوحات باعتبارها سلعة وليست أصلاً شخصياً مما يبسط المعاملات.

وقال الأمين العام لجمعية تجارة السيارات الصينية، شياو تشنغسان "تجارة السيارات المستعملة على وشك الدخول في فصل جديد تماماً".

لم ينطلق النمو في مبيعات السيارات للأفراد إلا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. حتى الآن، تتخلف ملكية السيارات عن الدول النامية الأخرى. حوالي 173 من كل 1000 شخص في الصين يملكون سيارة، مقابل 433 في ماليزيا و 373 في روسيا.

في الولايات المتحدة وأستراليا، يتجاوز الرقم 837 و747 على التوالي، وفقاً لبيانات شركة ماكينزي.

ويتوقع تشياو أن وجود سوق قوي للسيارات المستعملة سيحفز مبيعات السيارات الجديدة، وخاصةً الكهربائية.

وبدأت الصين برنامج تصدير السيارات المستعملة، وإرسالها بشكل أساسي إلى دول "الحزام والطريق" المحيطة مثل أذربيجان وبنغلاديش وطاجيكستان، وتم تصدير حوالي 3000 سيارة مستعملة في عام 2019، وهو رقم تريد الحكومة زيادته إلى حوالي 500000 بحلول عام 2025، إلا أنه سيبقى أقل بكثير من اليابان والتي تصدر 1.2 مليون سيارة مستعملة في عام 2019.

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