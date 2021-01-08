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فعلها..إيلون ماسك أغنى رجل في العالم!

إيلون ماسك
إيلون ماسك رئيس تسلا (أرشيفية)
إيلون ماسك

فعلها..إيلون ماسك أغنى رجل في العالم!

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لندن - العربية.نت

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أصبح الأميركي إيلون ماسك الرجل الأغنى في العالم على الإطلاق لأول مرة بعد أن تضخمت ثروته ليتفوق بها على رئيس شركة "أمازون" العملاقة جيف بيزوس.

وأصبح ماسك أحد أشهر رجال الأعمال في العالم بعد أن ارتبط اسمه بالنجاح الكبير للسيارات الكهربائية من نوع "تسلا" والتي تعتبر الأوسع انتشاراً والأكثر نجاحاً في عالم السيارات الكهربائية على مستوى العالم، كما أنها الأكثر مبيعاً أيضاً. كما يرتبط اسم ماسك بشركة "سبيس إكس" المتخصصة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والتي تخطط لتنظيم رحلات سياحية إلى خارج الكرة الأرضية.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت" أن ثروة قطب الأعمال الملياردير ماسك أصبحت تبلغ أكثر من 188.5 مليار دولار، وهو بذلك يتفوق على بيزوس بأكثر من 1.5 مليار دولار.

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وتعززت ثروة ماسك الشخصية من خلال الارتفاع الصاروخي في سعر أسهم شركة (Tesla) والتي ارتفعت بأكثر من ثمانية أضعاف خلال العام الماضي بعد أن أصبحت صانع السيارات الأكثر قيمة في العالم.

ووفقاً لتقرير "بلومبيرغ" فإن لدى ماسك حصة 20% في شركة صناعة السيارات وحوالي 42 مليار دولار من المكاسب في خيارات الأسهم المكتسبة.

شركة تسلا للسيارات الكهربائية
شركة تسلا للسيارات الكهربائية

وارتفعت أسهم شركة "تيسلا" بنسبة 7.4% يوم الخميس الثامن من يناير 2021 عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 811.61 دولاراً.

وارتفعت الأسهم في شركة السيارات الكهربائية على أمل أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون سيقود إلى أجندة خضراء جديدة.

وكان ماسك قد شارك في تأسيس شركة المدفوعات عبر الإنترنت "باي بال" وبيعها، وهو يقود حالياً بعضاً من أكثر الشركات المستقبلية في العالم. كما أسس شركة لتشييد أنفاق منخفضة التكلفة تحت شوارع المدن المزدحمة بهدف تسيير نظام نقل عام يعمل بالكهرباء يستهدف تفادي الاختناقات المرورية في المدن الأميركية.

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