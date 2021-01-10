تتوقع المدير المشارك لأسهم النمو في إيتون فانس ومدير المحافظ، يانا بارتون، أن يهيمن عمالقة التكنولوجيا، وقطاع الرعاية الصحية على مكاسب السوق خلال الأشهر الـ 12 المقبلة وما بعدها.

وتعتقد، بارتون، أن سوقاً صاعدة بقوة في مجال التكنولوجيا والرعاية الصحية في مراحلها المبكرة - تغذيها تداعيات الوباء، مستشهدة بانتقال العمل للمنزل واستثمارات الشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات، والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، فضلاً عن التقدم في الطب وفقاً لما ذكرته لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت بارتون، التي تدير أصولاً بقيمة 30 مليار دولار: "نحن في عالم أظهرت فيه التكنولوجيا، وتمكنت عقول العلم اللامعة من صنع لقاح لفيروس كورونا في أقل من عام على انتشاره، فلك أن تتخيل ما يمكننا القيام به مع العلاجات الأخرى لعلاج أشياء مثل السرطان والأمراض المزمنة الأخرى".

وأضافت أنه بالنسبة للمستثمرين في أسهم شركات النمو أو أسهم القيمة، فإن الجميع يبحث عن شركات مسعرة بشكل صحيح في السوق، وبالنسبة لقطاع الرعاية الصحية فإنها تمثل وجهي العملة لكلا المستثمرين.

وأوضحت أن القطاع يتداول بخصم أكثر من 20% عن السوق، فيما تتداول القطاعات الفرعية مثل أسهم التكنولوجيا الحيوية بخصم 30% مع أساسيات صلبة للاستثمار.

وارتفعت أسهم الرعاية الصحية 13% فقط، فيما صعد مؤشر S&P500 بنحو 15% والذي يضم تلك الفئة من الشركات، في حسن صعد مؤشر ناسداك المثقل بشركات التكنولوجيا بنسبة 40%، وفقاً لـ بارتون.