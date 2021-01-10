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تراجع أعداد المسافرين في مطار دبي بنسبة 64% العام الماضي

مطار دبي
مطار دبي
دبي

تراجع أعداد المسافرين في مطار دبي بنسبة 64% العام الماضي

إقامة دبي: 17.9 مليون شخص مروا عبر المطار في 2020

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دبي - العربية.نت

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تراجعت حركة المسافرين عبر مطارات دبي في عام 2020 بنسبة 64% عن العام السابق، حيث قيدت قيود السفر بسبب فيروس كورونا السياحة، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

بلغ عدد الأشخاص الذين مروا عبر المطار 17.9 مليون شخص العام الماضي، وفقا للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي. وهذا انخفاض من 50.4 مليون في عام 2019.

وفي حين أغلقت عدة دول أوروبية مطاراتها مرة أخرى بعد ظهور سلالة جديدة من الفيروس، أبقت دبي حدودها مفتوحة أمام جميع السياح منذ يوليو.

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ولتشجيع السفر وعودة رحلات الطيران مرة أخرى، أعلنت شركتا مطارات دبي وجي.إم.آر حيدر آباد، المشغلة لمطار حيدر آباد، يوم الاثنين الماضي، عن التوصل لاتفاق لتوزيع لقاحات كوفيد-19 يهدف لمناولة ما يصل إلى 300 طن من اللقاحات يوميا.

ويربط ممر اللقاحات بين دبي وحيدر آباد بين شركات تصنيع لقاحات في الهند والأسواق في جميع أنحاء العالم من خلال مركز الشحن بمطار دبي الدولي.

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