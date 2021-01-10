  • مباشر
اللغة

زخم بسوق دبي.. وأسهم إعمار تتجاوز 4 دراهم

سوق دبي

زخم بسوق دبي.. وأسهم إعمار تتجاوز 4 دراهم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين حسام الحسيني إن سوق دبي المالي بدأ يستفيد من الزخم خاصة بعد الإعلان عن بيع شركة إعمار إحدى فنادقها لصندوق أوروبي.

وأضاف في حديثه للعربية أنه بعد أسبوعين من بداية العام عادت السيولة مرة أخرى إلى السوق، واتجه بعضها إلى أسهم إعمار ذات الوزن النسبي الثقيل ما ساعد المؤشر على الصعود.

وأشار إلى أن الرغبة في المخاطرة بدأت في الارتفاع، كما عادة السيولة إلى الأسهم الصغيرة، وهو ما يصب في مصلحة السوق.

أكبر 7 شركات لصناعة السيارات الكهربائية.. قيمتها تقارب تريليون دولار  قصص خاصة سيارات كهربائية أكبر 7 شركات لصناعة السيارات الكهربائية.. قيمتها تقارب تريليون دولار 

وأوضح أن سوق دبي المالي كان متوفقا على أداء باقي الأسواق الأخرى خلال الشهرين الماضيين، نظرا لأن السوق لم يستفد ولم يتبع حركة الصعود الكبيرة في باقي الأسواق العالمية خلال العام الماضي.

وتابع: "الأسهم المؤسساتية هي المتفوقة وهذه إشارة واضحة على أن السيولة تُضخ لتعويض تأخر سوق دبي عن الأسواق العالمية".

وباستثناء أسهم الأجانب، هناك شريحة أخرى من الأسهم صعدت بدعم من المؤسسات المحلية، مثل سهم العربية للطيران وسهم سوق دبي المالي، وفقا للحسيني.

وارتفع سوق دبي المالي بنهاية تداولات اليوم الأحد بنسبة 1.85% ليغلق عند 2674.30 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 19 شركة، وتراجع أسهم 10 شركات، وثبات أسهم 8 شركات.

وكانت أسهم شركة إعمار الأنشط في السوق، بعد صعودها بنسبة 3.06% متجاوزة مستوى 4 دراهم للسهم. وفي المرتبة الثانية، جاء سهم بنك دبي الإسلامي، مرتفعا بنسبة 2.98% ليغلق عند 4.83 درهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

رئيس أميركي طرد من حزبه.. وتحوّل لشخصية مكروهة رئيس أميركي طرد من حزبه.. وتحوّل لشخصية مكروهة
بسبب المخدرات.. نقابة الممثلين توقف باسم سمرة ورحاب الجمل بسبب المخدرات.. نقابة الممثلين توقف باسم سمرة ورحاب الجمل

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي صادق الدبيس.. وابنته: الله يرحمك يايبا وفاة الفنان الكويتي صادق الدبيس.. وابنته: الله يرحمك يايبا
أتذكرون تلك الصورة.. هذا مصير مقتحم مكتب بيلوسي! أتذكرون تلك الصورة.. هذا مصير مقتحم مكتب بيلوسي!
واقعة غريبة بمصر.. عروسان ينقبان عن الآثار ليلة زفافهما! واقعة غريبة بمصر.. عروسان ينقبان عن الآثار ليلة زفافهما!
بزحمة عاصفة الكابيتول.. هفوة غير محسوبة اقترفتها بيلوسي بزحمة عاصفة الكابيتول.. هفوة غير محسوبة اقترفتها بيلوسي
بعد ترمب.. هذه أولى وأخطر خطوات بايدن الاقتصادية بعد ترمب.. هذه أولى وأخطر خطوات بايدن الاقتصادية
حضور فني وشعبي كبير في جنازته.. وفاة الفنان هادي الجيار بكورونا حضور فني وشعبي كبير في جنازته.. وفاة الفنان هادي الجيار بكورونا

قبل أن تذهب

القصة الكاملة للحرب الشرسة والطويلة بين ترمب وتويتر
القصة الكاملة للحرب الشرسة والطويلة بين ترمب وتويتر

اكتشف المزيد