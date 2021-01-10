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أكبر 7 شركات لصناعة السيارات الكهربائية.. قيمتها تقارب تريليون دولار 

سيارات كهربائية

أكبر 7 شركات لصناعة السيارات الكهربائية.. قيمتها تقارب تريليون دولار 

بقيادة تسلا

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دبي - العربية.نت

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بلغت القيمة السوقية لأكبر 7 شركات سيارات كهربائية في العالم نحو 931.18 مليار دولار، واستحوذت تسلا على 88% من تلك القيمة.

ووصلت القيمة السوقية لتسلا نحو 820 مليار دولار لتحتل المرتبة الأولى، فيما جاءت نيو ليميتد في المرتبة الثانية بـ 70 مليار دولار، وXpeng Inc بالمرتبة الثالثة بـ 36 مليار دولار.

وجاءت شركة Workhorse Group في المرتبة الرابعة بـ 3.1 مليار دولار، و Blink Charging في المرتبة الخامسة بـ 950 مليون دولار.

تلتها شركة Kandi Technologies في المرتبة السادسة بـ 620 مليون دولار، تليها شركة Arcimoto بقيمة سوقية بلغت 510 مليون دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه شركة "لوسيد موتورز" لتصنيع السيارات الكهربائية محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء مصنع للسيارات الكهربائية بالقرب من مدينة جدة على البحر الأحمر بحسب وكالة بلومبيرغ.

وأضافت الوكالة أن الصندوق سيوفر التمويل اللازم لموقع المصنع المقترح في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وأشارت إلى أن الخطط في مرحلة متقدمة، كما تعتبر مدينة "نيوم" الجديدة موقعاً محتملاً للتصنيع. يأتي ذلك بعد عامين على استثمار الصندوق مليار دولار في شركة تصنيع السيارات الكهربائية.

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