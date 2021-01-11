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إيران تعتزم ضخ عملة صعبة لانقاذ الريال مع مجيء بايدن

الريال الإيراني مناسبة
اتهم نائب رئيس البرلمان الايراني حكومة روحاني بـ "اللعب" بالدولار
اقتصاد إيران

إيران تعتزم ضخ عملة صعبة لانقاذ الريال مع مجيء بايدن

بهدف خفض سعر الدولار الذي يشهد انهيارا منذ عامين بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الحالي دونالد ترمب

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العربية.نت - صالح حميد

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قال نائب رئيس البرلمان الايراني أمير حسين قاضي زاده، إن الحكومة الإيرانية تعتزم ضخ العملة الصعبة في السوق مع بدء حكومة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بهدف خفض سعر الدولار الذي يشهد انهيارا منذ عامين بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الحالي دونالد ترمب.

وأكد قاضي زاده في حديثه للقناة الثالثة للتلفزيون الحكومي الإيراني مساء الأحد، إن حكومة روحاني لديها من 6 أشهر للتحكم في سعر الدولار، وذلك تمهيدا للمفاوضات مع الولايات المتحدة، على حد تعبيره.

واتهم نائب رئيس البرلمان الايراني حكومة روحاني بـ "اللعب" بالدولار و "استخدام العملة سياسياً على حساب حاجات الناس".

يذكر أن الدولار يتم شراءه وبيعه في سوق الصرف الأجنبي في طهران بسعر 25000 تومان، بانخفاض طفيف خلال الأشهر الأخيرة، بعد ما ضخت الحكومة الإيرانية العملة في السوق في عدة مناسبات للسيطرة على انهيار الريال.

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ونفى مسؤولون في حكومة روحاني مرارا التلاعب بالدولار واستغلال تقلبات الدولار سياسيا أو اقتصاديا في الأشهر الأخيرة.

وتأتي تصريحات النائب قاضي زادة حول التمهيد للمفاوضات، في حين أعلن روحاني مرارا موافقته على طرح بايدن والمقربون منه أن الإدارة الأميركية القادمة على العودة إلى الاتفاق النووي، بشرط أن تعود إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق.

ويتهم المتشددون المنتقدون لروحاني بأنه ربط قراراته الاقتصادية والإدارية بتنصيب إدارة بايدن وأمل عودة المحادثات مع الولايات المتحدة من خلال خلق مناخ سياسي جديد.

لكن أعضاء في إدارة بايدن من بينهم مستشاره للأمن القومي أعلنوا أن قضايا عديدة منها برنامج صواريخ ستسبق المفاوضات المحتملة.

وارتفع سعر كل دولار أميركي في نوفمبر الماضي، بأكثر من 280 ألف ريال ( 28 ألف تومان) حيث نقلت صحيفة " دنياي اقتصاد (عالم الاقتصاد)" الإيرانية حينها عن محللين قولهم إن ارتفاع الدولار وأسعار العملات يعود إلى سببين هما الاقتصاد الداخلي والمتغيرات الخارجية.

ووفقا للتقرير، فإن ارتفاع معدل نمو السيولة في الداخل والانتخابات الاميركية، واستمرار العقوبات كلها عوامل تؤثر على سوق صرف العملات في إيران.

وقالت الصحيفة إنه مع إعلان فوز بايدن انخفض سعر الدولار في سوق طهران، لكن لغاية وجود ترمب في البيت الأبيض ستبقي السوق الايرانية في حالة تقلب.

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