تحدث 9 وزراء في الحكومة السعودية، طالعت "العربية نت" حساباتهم على موقع "تويتر"، عن أهمية مشروع ذا لاين، التنموي العملاق الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس.

وجاءت تصريحات الوزراء، لتوضح منافع المشروع على خطط وزاراتهم بصفة خاصة، واقتصاد المملكة بصفة عامة.

وقال وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، ماجد عبدالله القصبي، إن مدينة "ذا لاين" تعكس رؤية ولي العهد لمدن المستقبل وخلق بيئة حضرية مبتكرة تُمكن الإنسان وتعزز التنوع الاقتصادي.

من جانبه قال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، إن مشروع ذا لاين يستشرف مستقبلاً مشرقاً خالياً من حوادث الطرق والتلوث ويعكس رؤية سعودية ثاقبة تسبق العالم أجمع.

وصرح وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، بأن مدينة "ذا لاين" المليونية، مدينة ذكية تعكس رؤية ولي العهد وتعيد مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي.

وعلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، على المشروع، قائلاً: "يسابق وطننا المستقبل بفكر وطموحات مهندس الرؤية ولي العهد، ستكون المدينة المليونية مشروع ذا لاين نموذجاً مثالياً لما يجب أن تكون عليه المجتمعات لحماية الإنسان والتعايش مع الطبيعة وتساهم في توفير 380 ألف فرصة وظيفية".

مدينة "ذا لاين" تعكس رؤية سمو ولي العهد "يحفظه الله" لمدن المستقبل وخلق بيئة حضارية مبتكرة تُمكن الإنسان وتعزز التنوع الاقتصادي.#مشروع_ذا_لاين — ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) January 10, 2021

وفي السياق ذاته، قال وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، إن إطلاق مشروع ذا لاين في نيوم، يمثل نقلة نوعية وإبداعية في النظرة المستقبلية لتصميم المجتمعات الحضرية بمفهوم يحمي البيئة الطبيعية ويحافظ عليها مع الاعتماد على المصادر المتجددة والحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.

وأضاف الفضلي، أن العالم في حاجة إلى تغيير جذري في مفهوم التنمية العمرانية والاقتصادية، بما يكفل تحقيق التوازن والاستدامة في ظل النمو المضطرد لأعداد السكان في العالم والضغوط الكبيرة على البيئة، التي تسببت في تدهور الموائل الطبيعية وفقدان التنوع الأحيائي والتغير المناخي وتلوث النطاقات البيئية وغيرها.

ووصف وزير الاستثمار، خالد الفالح، إطلاق مشروع ذا لاين في نيوم بأنه خطوة رائدة تؤكد للعالم أنه لا حدود لطموح المملكة إلا عنان السماء، وتُرسّخ دور المملكة الريادي في التركيز على تمكين الإنسان من العيش الكريم، والحفاظ على كوكب الأرض، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

ومن جانبه، قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، إن تأسيس "ذا لاين" أكبر مدينة عالمية صديقة للبيئة ضمن مشاريع نيوم، ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستدفع باتجاه أن تكون المملكة قلب المنطقة النابض اقتصادياً.

ووصف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله عامر السواحه، المشروع، بأن هذا ما يحتاجه العالم، مدن تضع الإنسان أولا، بتجربة تنقل استثنائية وتخلق التوازن بين الإنسان والطبيعة.

أدام الله عز سمو سيدي ولي العهد

قائد ملهم وطموح لمشروع يغير شكل وطبيعة المدن التي يعرفها العالم اليوم.



وهذا ما يحتاجه العالم .. مدن تضع الإنسان أولا، بتجربة تنقل استثنائية وتخلق التوازن بين الإنسان والطبيعة.#مشروع_ذا_لاين #whatisTHELINE pic.twitter.com/tHU6Wd0UWa — عبدالله عامر السواحهAbdullah Alswaha (@aalswaha) January 10, 2021

وقال وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، إن رؤية ولي العهد في مشروع ذا لاين عالمية؛ جعلت من الإنسان أولاً في حياته وصحته وبيئته وإنتاجيته وترفيهه، ونموذجاً فريداً لمستقبله وطموحه، ويتميز المشروع بمبادئ الإنسانية العالمية والتنوع الاقتصادي والذكاء الاصطناعي، وتعزيز فرص البحث والابتكار لصناعة المستقبل.

الجدير بالذكر أن بدء تطوير "ذا لاين" سيتم خلال الربع الأول من عام 2021، إذ تشكل جزءاً مهماً من أعمال التطوير المكثفة الجارية في نيوم.

ويُعد مشروع نيوم أحد المشروعات العملاقة ضمن المحفظة الاستثمارية المتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة.