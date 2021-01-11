قفزت مبيعات شركات الأسمنت السعودية، بنسبة 20.7% خلال العام 2020، لتصل إلى نحو 51.08 مليون طن، مقارنة بنحو 42.32 مليون طن في 2019.

وأظهرت إحصاءات أعلنتها شركة أسمنت اليمامة، اليوم الاثنين، واطلعت "العربية.نت" على نسخة منها، ارتفاع إنتاج الشركات بنسبة 20.5% خلال العام 2020، لتصل إلى نحو 53.42 مليون طن، مقارنة بنحو 44.32 مليون طن في العام 2019.

وزاد مخزون شركات الأسمنت السعودية بنسبة 6.5% في العام 2020، ليصل إلى 1.26 مليون طن، مقارنة بنحو 1.18 مليون طن في 2019.

وارتفعت مبيعات الأسمنت وتشمل السوق المحلي والتصدير في 16 شركة سعودية خلال العام 2020، بينما سجلت شركة أسمنت الشمالية التراجع الوحيد بنسبة 8% إلى 1.36 مليون طن.

وارتفعت صادرات الشركات السعودية بنسبة 9.7% خلال العام 2020، لتصل إلى 2.126 مليون طن، مقارنة بنحو 1.938 مليون طن في العام 2019.

وتصدرت الشركات في كمية المبيعات خلال العام الماضي شركة أسمنت الجنوب بنحو 7.9 مليون طن، بزيادة 23.3% عن العام 2019.

وسجلت شركة أسمنت القصيم أعلى وتيرة ارتفاع في مبيعات الأسمنت بنسبة 41.8% لتصل إلى 2.8 مليون طن خلال العام 2020، مقارنة بنحو 1.97 مليون طن في العام 2019.

مبيعات ديسمبر

ارتفعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية بنسبة 9.5% خلال شهر ديسمبر 2020، لتصل إلى نحو 5.196 مليون طن، مقارنة بنحو 4.747 مليون طن في ديسمبر 2019.

وارتفعت مبيعات 11 شركة أسمنت مقابل تراجع مبيعات 6 شركات.

وحققت شركة أسمنت الجنوب أعلى كمية مبيعات خلال ديسمبر الماضي بنحو 724 ألف طن، بارتفاع 2.3% عن الشهر المماثل من العام 2019.

وسجلت شركة أسمنت الجوف أعلى وتيرة ارتفاع في المبيعات بنحو 34% لتصل إلى 154 ألف طن في ديسمبر 2020، مقابل 115 ألف طن في الشهر المماثل من 2019.

نظرة إيجابية للقطاع

ويأتي ارتفاع مبيعات شركات الأسمنت في وقت كانت شركة الجزيرة كابيتال، قد حافظت على نظرتها الإيجابية لقطاع الأسمنت السعودي، استناداً إلى توقعات ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية بسبب زيادة قروض الرهن العقاري والمشاريع الحكومية.

وذكرت أن ارتفاع أسعار الأسمنت ساهم في تحسن أساسيات القطاع، متوقع أن يسجل متوسط 198.9 ريال للطن في العام 2020.

وأوضحت أن قطاع الأسمنت السعودي شهد نمواً استثنائياً منذ بداية العام 2019، بدعم من زيادة الصادرات وتحسن الطلب المحلي نتيجة زيادة أعمال الإنشاءات السكنية بعد انخفاضها بشدة نتيجة لانتشار جائحة كورونا.

وتوقعت الجزيرة كابيتال استمرار النمو في القطاع بدعم من برامج تحقيق رؤية المملكة في قطاع الإسكان.