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هذه أبرز محطات نيوم منذ أكتوبر من عام 2017

نيوم

هذه أبرز محطات نيوم منذ أكتوبر من عام 2017

"نيوم" يتماشى مع رؤية 2030 لتحويل المملكة إلى نموذج عالمي رائد

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العربية.نت

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في أكتوبر 2017، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع "نيوم" في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 لتحويل المملكة إلى نموذج عالمي رائد في كافة المجالات.

ومشروع نيوم الذي يقع شمال غرب السعودية بمساحة 26.5 ألف كيلومتر مربع وبقيمة استثمارات تقدر بـ500 مليار دولار، سيساهم بأكثر من 100 مليار دولار في الناتج المحلي السعودي بحلول 2030 ليكون مقرا لأكثر من مليون شخص.

وتأسست شركة نيوم في يناير 2019، وتم افتتاح مطار خليج "نيوم" في العام ذاته.

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كما بادرت الشركة لتوقيع أول العقود مع المستثمرين الوطنيين لبناء المنطقة السكنية لعمال الإنشاءات التي ستستوعب نحو 30 ألف عامل.

وفي أكتوبر الماضي، بدأت شركة "نيوم" رسمياً، أعمالها من مقرها الرئيس الجديد في موقع المشروع بعد أن وافق مجلس إدارتها على نقل المقر من مدينة الرياض إلى منطقة نيوم، في خطوة ستعزز من سير العمل تزامناً مع تسارع وتيرة تطوير المشروع وبدء أعمال الإنشاءات في مناطق عديدة.

ويعمل أكثر من 450 موظفاً في المقر الجديد للشركة، الذي يبعد مسافة 35 كيلومتراً عن مطار خليج نيوم.

وسيتزايد عدد الموظفين بالمئات على مدار العام الحالي، مع جاهزية المنطقة السكنية المشيدة خصيصاً لهم.

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