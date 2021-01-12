شهدت سوق العملات المشفرة أمس الاثنين حالة إخماد لنشوة عارمة سبقت ذلك، بعد أن تراجعت غالبية العملات الرقمية بأكثر من 20٪ خاصة سعر "بيتكوين" الذي انخفض بشكل حاد.

وبعد هبوطها إلى ما دون مستوى الدعم البالغ 40 ألف دولار في 10 يناير، زاد ضغط البيع فجأة، مما دفع سعر العملة المشفرة الأعلى قيمة إلى 30229 دولارًا قبل الوصول إلى مستوى دعم ضعيف.

لقد أدى الانخفاض السريع في سعر "بيتكوين" إلى تصفية أكثر من 2.7 مليار دولار من العقود الآجلة، وتظهر البيانات أن سلسلة التصفية حدثت بسرعة، وفقاً لتحليل Cointelegraph.

لكن، على الرغم من ذلك، يرى مارك كوبان مالك شركة Dallas Mavericks، أن انكماش سوق العملات الرقمية لا يتطابق مع فقاعة أسهم الإنترنت التي حدثت في التسعينيات.

وقال كوبان إن "تداول العملات المشفرة، يبدو مثل فقاعة أسهم الإنترنت"، لكنه أضاف أن "بيتكوين" و"إيثريوم" وعدد قليل من عملات مشفرة أخرى، ستتبع على الأرجح مسار "أمازون" و"باي باي" حيث ستستمر في زيادة تقييماتها.

في المقابل، أولئك الذين لديهم القليل من الجلد في اللعبة، مثل الرئيس التنفيذي لشركة Celsius Alex Mashinsky، ينظرون إلى الانخفاض الأخير باعتباره تصحيحاً صحياً للأسعار، وألمح Mashinsky إلى أن هناك احتمالًا لانخفاض "بيتكوين" إلى 16000 دولار قبل استئناف رحلتها الصعودية.

تحت الضغط

وجد القطاع المالي التقليدي نفسه أيضاً تحت الضغط يوم الاثنين، حيث يستمر الوضع السياسي داخل الولايات المتحدة في توليد التوتر وعدم اليقين بشأن مستقبل البلاد والاقتصاد.

وأنهى كل من S&P 500 و Dow و NASDAQ تداولاتهم في المنطقة الحمراء، بانخفاض 0.66٪ و 0.29٪ و 1.55٪ على التوالي، حيث وصلت أسهم التكنولوجيا الكبيرة وأسهم FAANG إلى أدنى مستوياتها منذ 26 نوفمبر.

يقول محللون أيضاً إن السوق كانت على وشك التصحيح. وبالنظر إلى أن سعر "بيتكوين" ارتفع من 17586 دولارًا في 11 ديسمبر إلى 41950 دولارًا في أقل من شهر، يرى ديفيد ليفتشيتز، رئيس قسم المعلومات في ExoAlpha، أن هذا التراجع هو "تصحيح صحي من قبل المؤسسات الذكية التي اشترت بيتكوين بسعر 20000 دولار في طريقه إلى 30000 دولار".

وقال ليفتشيتز لموقع Cointelegraph: "إحدى العلامات المقلقة لم تكن أن سعر بيتكوين آخذ في الارتفاع، ولكن سرعة ذلك، أي السرعة التي تحرك بها. من منتصف ديسمبر 2020 إلى نهايته، تضاعفت السعة المتوسطة للتحركات اليومية في بيتكوين إلى 8.1٪ ، ثم تضاعفت مرة أخرى إلى 15.3٪ من 1 يناير 2021 إلى 10 يناير، وكلما كانت السعة أكبر، حدث المزيد من التبادلات خلال اليوم بين المشترين والبائعين. هذا تصحيح صحي للنمو المفرط في الأيام العشرة الماضية، مما يسمح لبيتكوين ببناء قاعدة جديدة نحو 50000 دولار وما فوق".

من يقود السوق؟

يمكن أيضًا العثور على تلميحات حول القوة الدافعة وراء تحركات الأسعار الأخيرة، من خلال تحليل الأنماط الناشئة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقًا لجوشوا فرانك، الرئيس التنفيذي ومؤسس TheTie، وهي منصة للتحليلات الاجتماعية للبيانات البديلة، يشير الافتقار إلى ذكر "بيتكوين" على Twitter في ديسمبر 2020 إلى أن عددًا قليلاً من كبار المستثمرين كانوا يقودون مكاسب الأسعار.

وفي تعليق خاص لـCointelegraph، قال فرانك: "في الثالث من يناير، وصل حجم التغريدات على مدار 24 ساعة لكل من بيتكوين والعملات الرقمية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. استمر الاهتمام بالبيع بالتجزئة خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير وأصبح متوسط محادثات Twitter الشهرية حول بيتكوين الآن في أعلى مستوياته على الإطلاق".

يذكر أن سعر "بيتكوين" يشهد اليوم الثلاثاء انتعاشاً ملحوظاً، ويتداول الآن عند حوالي 36000 دولار.