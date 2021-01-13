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أين اتجه رأس المال المُخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في 2020؟

اقتصاد مصر مناسبة
مصر حلت بالمركز الثاني في استثمارات رأس المال المُخاطر
الشرق الأوسط

أين اتجه رأس المال المُخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في 2020؟

مصر جاءت في المركز الثاني بعد دولة الإمارات في إجمالي استثمارات رأس المال المخاطر

متابع الغاء المتابعة

القاهرة – العربية.نت

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كشف تقرير حديث، أن مصر جاءت في المركز الثاني بعد دولة الإمارات في إجمالي استثمارات رأس المال المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط خلال عام 2020.

وأوضح التقرير الصادر عن منصة بيانات الشركات الناشئة "ماجنيت" والخاص بالاستثمار المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2020، أن مصر حلت بالمركز الثاني في استثمارات رأس المال المُخاطر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي، بعدما تقدمت عليها الإمارات العربية المتحدة التي استحوذت على 56% من إجمالي التمويلات العام الماضي.

وفق التقرير، فقد شهدت مصر زيادة بلغت نسبتها 31% على أساس سنوي في تدفقات رأس المال المخاطر خلال عام 2020، وهو ما ساهم في زيادة حصتها من إجمالي التدفقات في المنطقة بنقطتين مئويتين لتصل إلى 17%.

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جاء الارتفاع مدفوعا باستثمارات النصف الأول من العام، إذ تباطأت الاستثمارات بنسبة 58% خلال النصف الثاني بسبب التأثير الاقتصادي لفيروس "كوفيد-19".

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث بحصة بلغت نسبتها 15% من استثمارات رأس المال المخاطر في سوق المنطقة، ارتفاعا من مستوى 11% خلال العام 2019.

واستحوذت مصر على ما نسبته 24% من صفقات رأس المال المخاطر في المنطقة، لتأتي خلف الإمارات مباشرة التي استحوذت على ما نسبته 26% من إجمالي الصفقات، وجاءت السعودية في المركز الثالث بعد استحواذها على ما نسبته 18%.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي التمويلات بنسبة 13% على أساس سنوي على الرغم من انخفاض إجمالي عدد الصفقات بالنسبة ذاتها إلى 496 صفقة.

وتضاعفت تمويلات صناعة الأغذية والمشروبات بنحو 3 مرات لتصل إلى 122 مليون دولار، وبالمثل زادت تمويلات قطاع الرعاية الصحية بأكثر من 300% لتبلغ نحو 72 مليون دولار، كما ارتفعت التمويلات الخاصة بالتجارة الإلكترونية بنسبة 24% إلى نحو 162 مليون دولار.

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