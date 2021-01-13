قرار السعودية بخفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا بشكل طوعي خلال الشهرين المقبلين إلى جانب التوقعات الإيجابية بتعافي الطلب على الخام في الربع الثاني من هذا العام بفعل توزيع اللقاحات وزيادة حركة السفر دفع البنوك العالمية لرفع توقعاتها لمتوسط أسعار النفط بحلول منتصف عام 2021.

وتوقع بنك UBS السويسري ارتفاع سعر خام برنت إلى نحو 60 دولاراً للبرميل منتصف العام الحالي، مشيراً أن الخطوة السعودية بخفض الإنتاج خلال شهري فبراير ومارس ستعوّض زيادة إنتاج أوبك في يناير وهو ما سيؤدي إلى خفض الإمدادات في النصف الأول وتسريع عملية سحب المخزونات.

أما بنك Goldman sachs الأميركي فتوقع أن يصل سعر خام برنت إلى 65 دولاراً للبرميل في صيف 2021.

في حين كان لـ Standard Chartered نظرة مخالفة حيث توقع أن يبلغ متوسط سعر برنت خلال العام الحالي 51 دولاراً للبرميل.

أما Citibank الأميركي فتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 59 دولاراً للبرميل هذا العام مقارنة مع 54 دولاراً للبرميل في التوقع السابق بفعل استجابة أوبك+ السريعة لزيادة الإمدادات.

ورجّح Citi تسارع السحب من مخزونات النفط العالمية إلى 3.2 ملايين برميل يوميا في الربع الأول من 2021، ليستقر بعدها متوسط السحب دون تغير عند 1.9 مليون برميل.