تواصل انقطاع الإنترنت خلال العام الماضي في أكثر من دولة حول العالم، إلا أن تكلفة هذا الانقطاع تختلف بحسب الدولة ومدى اعتماد مواطنيها على الإنترنت في أداء الأعمال.

قامت عدد من الدول بقطع اتصال الإنترنت عن مواطنيها خلال العام الماضي بسبب المظاهرات والاحتجاجات في محاولة لمنع نشر دعوات التظاهر، وكانت الهند صاحبة النصيب الأكبر.

كلف إغلاق الإنترنت الهند ما يقرب من 2.8 مليار دولار في عام 2020. التكلفة المرتفعة هي مزيج من ساعات العمل الطويلة، وعدد الأشخاص المتأثرين بهذا الإنقطاع، حيث بلغت عدد الساعات المفقودة 8927 ساعة، فيما بلغ عدد الأشخاص 10.3 مليون شخص، وفقاً لما ذكرته Statista، واطلعت عليه "العربية.نت".

التكلفة التقديرية لتقييد الإنترنت تضع الهند في مرتبة متقدمة على بيلاروسيا في المرتبة الثانية، والتي تشير التقديرات إلى أنها خسرت ما يعادل 336 مليون دولار على الرغم من الاحتجاجات السياسية الواسعة النطاق في عام 2020، قامت الحكومة بتقييد الوصول إلى الإنترنت لسكانها لمدة 218 ساعة فقط والذي يعد أقل عدد بين أكبر 10 دول قامت بقطع الاتصال إلا أن تكلفته كانت بين الأعلى.

أغلقت ميانمار الإنترنت تقريباً مثل الهند في عام 2020. اكتسبت منطقة راخين الواقعة في أقصى غرب البلاد سمعة سيئة بسبب اضطهاد شعب الروهينغا وكانت تعاني من أطول إغلاق للإنترنت في التاريخ. ومع ذلك، وبسبب انخفاض عدد المتضررين هناك والبالغ نحو 200 ألف شخص، قدرت التكاليف الاقتصادية بحوالي 190 مليون دولار فقط.